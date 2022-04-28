食品、能源價 世銀看漲到2024年

俄烏戰爭造成主要糧食作物及食用油市場動盪，3月全球食品價格再度突破新高。（美聯社）

世界銀行表示，俄烏戰爭引發食品和能源價格上漲的情況可能還要再延續至2024年底，持續加重通膨壓力。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 則示警，全球面臨的糧食危機甚於能源危機。

世銀26日在「大宗商品市場展望」報告中指出，過去兩年能源價格漲幅是1973年石油 危機以來最大，今年料將比去年上漲50.5%；布蘭特原油今年平均價格估為每桶100美元，將是2013年以來最高，歐洲的煤炭和天然氣價格將創新高。

非能源價格（含農作物和金屬）今年預計上漲近20％，其中食品價格將增加22.9%，小麥價格將躍增超過40%，使其名目價格站上歷史最高。

世銀表示，全球正面臨1970年代以來最嚴重的大宗商品價格震撼，石油、小麥等商品的價格預料將在明、後年回落，但回不到先前的價位。這種情況正推升許多國家的通膨，尤其是開發中國家。世銀建議，決策者應關注供需失衡，而非急於祭出能源補貼和減稅，因為這些措施可能使情況惡化。

經濟學家克魯曼則表示，近來油價 已回落到每桶100美元附近，美國汽油價格也回穩，顯示能源供應緊俏問題不若原先預期嚴重，反倒是全球正面臨「巨大的糧食供應危機」。

克魯曼認為這波糧食危機的背後因素，是俄烏戰爭使穀物和肥料出口中斷，讓世界各地農業陷入困境，尤其是巴西等新興市場國家。