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豐田上年度賣951萬輛 史上第2高

編譯黃淑玲／綜合外電

豐田汽車（Toyota）今（27）日公布剛於3月底結束的會計年度銷售數字，汽車銷量全年總計951萬輛，不僅達成940萬目標，也創下公司史上第二高的年度銷售量。彭博資訊說，下個月詳細財報發表時，可望為獲利帶來正面消息。

去年4月到今年3月的會計年度裡，豐田生產857萬輛車與估計的850萬輛相符。3月的單月汽車銷量為903,031輛。

過去一年，這家全球最大車廠迎接汽車需求爆增，RAV 4 SUV等車款在亞洲與北美地區的銷售強勁。以2021年日曆天計算的話，豐田是全球車廠銷售冠軍。

在供應鏈問題層出不窮的挑戰中，豐田難能可貴穩住生產。年度財報預定在5月11日發布。

根據J.D. Power的研究，上月市場豐田產製車輛的需求依然暢旺，售價與獲利均創紀錄。分析師預期日圓貶值近期內將幫助豐田在內的日本車廠，獲利更加好看。

不過傑富瑞（Jefferies）本月將豐田的投資評級降至中立，分析師Takaki Nakanishi說，主要是考量到成本通貨膨脹加劇，與全球經濟成長可能轉弱，這些將會對汽車業帶來「可觀損害」。

在供應鏈持續受擾下，賓士集團（Mercedes-Benz）上季仍繳出強勁的財報表現，營收和淨利都比去年同期還高，原因是調高定價、聚焦高階車款、以及持續進行成本控制。

此外，賓士27日公布，第1季來自持續營運業務（也就是不計去年12月分拆上市的卡車部門）的營收增至348.6億歐元，優於去年同期的328.8億歐元；經調整後的息稅前盈餘（EBIT）為53億歐元，優於預期；淨利則增至34.9億歐元，比一年前的34億歐元高。

這家德國豪車製造商上季交車量雖下滑，但仍繳出如此表現，主要是該公司調高車價、以及將生產更多高利潤的車款，包含S-Class轎車、 G-Class運動休旅車。

這些措施也有助於賓士汽車部門上季調整後的銷售報酬率（RoS）站上16.4%，創歷來最高紀錄；廂型車部門也有12.6%的好表現。

賓士也說，今年來自持續營運業務的業績目標將維持不變，營收將略高於去年的水準，而EBIT也會和去年差不多。

賓士集團上季營收和淨利比去年同期還高，主要是調高定價、聚焦高階車款、以及持續進行...
賓士集團上季營收和淨利比去年同期還高，主要是調高定價、聚焦高階車款、以及持續進行成本控制。（路透）

豐田 汽車 營收

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