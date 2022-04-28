跨國企業 飽受中國封城衝擊

長期受惠於中國供應鏈的大企業，因封城抗疫政策飽受衝擊。（美聯社）

長久來受惠於中國供應鏈 的公司，如今因當地基於「清零」政策大舉封城 抗疫而飽受衝擊。過去一周來，在財報和法說會上提及中國封城衝擊的企業多不勝數，從奇異（GE）、百事公司（Pepsico）等大企業，到那些在全球供應鏈中扮演小螺絲釘角色的公司都有。

中國當局27日公布的數據也顯示，在當地營運的外企上季獲利挫跌7.6%至720億美元，為2020年第1季武漢封城、經濟萎縮以來最低水準。這與2020年底至2021年初的狀況截然不同，當時許多國際企業苦於本國或其他市場的衰退，但中國市場成為這些外企的獲利亮點。

如今，美國歐洲和其他地區的經濟正在強勁成長，中國經濟的走勢看來卻反其道而行，原因是受到封鎖措施及消費者支出疲軟的拖累。

在中國的英國商會本月稍早曾表示：「對許多在中國營運的英國企業來說，目前的風險程度是2020年以來最高。」

彭博資訊報導，數十年來，廠商紛紛把生產線移往勞力成本低廉、市場腹地龐大、政府政策做多的中國，例如蘋果公司執行長庫克就引領這種以中國為產品組裝中心的模式。但新冠肺炎疫情暴露出這種策略潛在出乎意料的風險：工廠關閉，運費暴漲。上海封城使情況更惡化，如今更有蔓延至北京之虞。

中國「清零」政策正打擊這個世界第二大經濟體，今年能否達成5.5%的經濟成長目標大有疑問，加上通膨壓力，可能重創消費者對智慧手機、筆電、電動車 等高價非必需品的需求。

汽車製造商也受到波及。電動車大廠特斯拉因上海封城，損失約一個月的生產。歐洲第二大汽車零件製造商Continental AG，已下修對全球小客車和輕型商用車的產量成長預測，從原估增幅6%-9%調降到4%-6%。