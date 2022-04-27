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證實停供波蘭保加利亞天然氣 Gazprom加碼警告不准擅抽

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom27日發布消息指出，已完全暫停向保加利亞和波蘭供應天然氣，直至2家公司「根據俄羅斯總統令規定的程序完成支付」。資料照片。路透
俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom27日發布消息指出，已完全暫停向保加利亞和波蘭供應天然氣，直至2家公司「根據俄羅斯總統令規定的程序完成支付」。資料照片。路透

俄羅斯衛星通訊社27日報導，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）發布消息指出，因為沒有使用盧布支付款項，已完全暫停向保加利亞天然氣公司（Bulgargaz）和波蘭石油和天然氣公司（PGNiG）供應天然氣，直至2家公司「根據俄羅斯總統令規定的程序完成支付」。

塔斯社引述Gazprom聲明指出，波蘭和保加利亞作為天然氣輸送過境國，如果PGNiG或Bulgargaz打算未經授權抽走用於過境輸往第三國的天然氣，過境供應「將按被取去的量扣減」。

俄羅斯衛星通訊社同時報導，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示，奧地利石油天然氣公司OMV接受俄方提出的付款條件，「德國也做了一樣的事情」，俄羅斯總統普亭之前則保證持續供應和可以歐元支付。

據報導，德國能源公司Uniper相信俄羅斯天然氣停供波蘭，並不會影響Gazprom將天然氣經由亞馬爾-歐洲管道（Yamal-Europe pipeline）送到德國。匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）則告訴記者，俄羅斯停供保加利亞天然氣不會影響到匈牙利的過境運輸。

天然氣 俄羅斯 德國

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