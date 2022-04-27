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Meta首間實體商店5/9開張

編譯王巧文／綜合報導

5月22日發佈公告，將於5月5日發布，屆時將有第一批產品展示上門體驗虛擬現實（VR，希望這是Meta實現設備能夠推廣等元世界力）為「元」領頭羊的最新行動。

Meta表示，首間Meta商店坐落於加州伯靈格姆（Burlingame）園區，將於5月9日正式開業，這間店面占地1,500平方英尺（約460坪），店內將展示多款Meta硬體設備，包括Oculus Quest 2 VR頭盔、視訊聊天設備Portal及雷朋（Ray-Ban）聯名款智慧眼鏡。民眾在店內試用這些設備，親自體驗VR和擴增實境世界，並於店內或線上購買產品。

Meta執行長祖克在聲明中說：「柏柏克在聲明中說：虛擬實境的方法是體驗。」先前，Meta已經在多個處所快閃店，以進行測試。該公司拒絕未來的開店計畫。

過去一周來，這家社區媒體公司愈來愈聚焦於元宇宙領域，祖克柏認為，元宇宙將是繼手機之後的下個重大革新。通過使用VR及AR裝置進入虛擬世界共同生活、工作和頭戴式裝置，在虛擬世界共同生活、工作和娛樂。

本月初表示，正在旗下虛擬實境（VR）社區平台Hori World 測試新功能，允許創作者出售虛擬環境產品與特效，作為公司打造元計畫的關鍵。

VR 元宇宙 加州

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