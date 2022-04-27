IMF：亞洲陷停滯性通膨風險

IMF表示，在俄烏戰爭、大宗商品成本飆升和中國經濟放緩造成的不確定性之下，亞洲地區面臨停滯性通膨前景。（路透）

國際貨幣 基金（IMF）25日說，亞洲國家和世上其他國家一樣，正遭到烏克蘭 戰爭等反制力道的衝擊，不只物價上揚，成長也跟著受阻，經濟面臨陷入停滯性通膨的風險。

國際貨幣基金亞太部門代理主任古德－沃爾夫（Anne-Marie Gulde-Wolf）表示：「這個區域面臨停滯性通貨膨脹前景，成長低於先前預期，通膨也較高。」

這份在世界經濟展望報告上周公布後的區域展望顯示，亞洲成長預測下修至4.9%，這是受到中國大陸放緩影響，其影響正外溢到其他密切關聯經濟體。

古德－沃爾夫表示，今年通膨現在預料會升高3.2%，比1月時的預期足足高了1個百分點。

她也說：「儘管成長率遭下修，但亞洲仍是世上最有動能的區域，也是全球成長的重要來源。」

俄羅斯入侵烏克蘭以及西方對莫斯科施加制裁，推高了全球食品與燃料價格，主要國家的中央銀行紛紛調升利率對抗通膨，將對債務負擔大的國家帶來壓力。

古德－沃爾夫表示，區域內的表現不一，端視各國對進口能源的仰賴以及和中國大陸的關聯而定。

IMF在本月發布的最新預測表示，預計亞洲經濟今年將成長4.9％，比1月的預測低0.5個百分點。報告現在預計亞洲今年通膨率將達到3.4％，比1月的預測高出1個百分點。

古德沃夫表示，烏克蘭戰爭進一步升級、新的疫情 浪潮、Fed快於預期的升息軌跡，以及中國長期或更廣泛封鎖都是亞洲成長前景面臨的風險，預測仍存在很大的不確定性，風險傾向下行。