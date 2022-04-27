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加密幣相關基金 遇空前贖回潮

編譯林奇賢、陳家齊／綜合報導

比特幣看起來似乎不再像過去那樣令人驚艷。不僅漲勢陷入停滯、交易量縮小、線上搜尋的次數也減少，而且加密幣相關的基金正遭遇大規模的贖回潮。

彭博資訊報導，瑞銀集團分析約160個金融商品後指出，加密幣相關ETF將在4月出現有史以來最大的贖回潮，投資人本月迄今已撤資超過4.17億美元；光是多倫多Purpose投資公司推出的一檔比特幣ETF產品，資金就流出超過2.2億美元。

隨著各國央行升息來抑制居高不下的通膨，加密貨幣跟其他風險性資產一樣，今年都遭遇賣壓。比特幣價格在去年11月觸頂，一度逼近6.9萬美元，但隨後便湧現賣壓，自那時以來跌了約40%。

Coinbase和Kraken等加密幣交易所的總交易量也有所下滑，因為市場對加密幣的興趣持續低迷，而且幾乎沒再見到什麼新進的投資人。同時，Google上搜尋「比特幣」的次數也減少，網路論壇reddit上加密貨幣討論版的活動（以每日評論和貼文數作為衡量標準），也不再像以前那麼熱絡，

報導指出，其中一個原因可能是，大量的比特幣供給已進入長期持有者的帳戶。Blockforce Capital分析師指出，這種貨幣「大量」轉進「冷錢包」，成為「離線」狀態，意味著不太可能被交易。變成這種狀態的比特幣數量不僅持續增加，而且增加的速度還愈來愈快。

富達投資公司（Fidelity）計劃允許投資人在其401（k）退休帳戶存入比特幣，成為第一家開此先河的主要退休計畫供應商。  

華爾街日報報導說，這家總部位於波士頓的退休基金管理公司，計劃在今年稍後為服務的2.3萬家公司員工，提供比特幣提撥退休金的選項。這家全美國最大退休計畫供應商的支持，顯示加密資產投資正在進一步邁入主流，但企業雇主及其員工會否接受，仍有待觀察。

報導說，富達的計畫是允許客戶把最多20%的退休金以比特幣存入401(k)帳戶，這個上限有可能隨各家公司提供的退休方案有所下調。401(k)帳戶是美國目前最主要的退休金提撥準備制度。

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