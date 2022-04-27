ECB:虛擬幣有泡沫化跡象

歐洲央行（ECB）官員呼籲全球監管加密貨幣 ，因為這種虛擬資產的規模，如今已經比當年引爆全球金融危機的高風險抵押貸款 更大，且出現泡沫化跡象。

比特幣 等加密貨幣到目前為止都能避開監管，但鑒於加密貨幣波動激烈和市場規模持續放大、可能對金融體系帶來風險，許多國家有關當局正加緊關注這種局面。

ECB執行委員潘內達（Fabio Panetta）在紐約演說時指出：「我們須在全球層級上做出協調一致的努力，將加密貨幣資產納入監管範圍。」「我們須確保監管加密貨幣的標準，符合適用於金融體系的標準。」

潘內達指出，加密貨幣市場現在規模，比當年美國次貸市場的1.3兆美元還大，甚至「顯示出驚人的相似動態」。次級抵押貸款市場當時崩潰，引發2007年全球金融危機。

他說：「推廣加密貨幣者大肆吹捧，使用加密資貨幣資 產價格不斷上漲的虛幻敘述以維持資金流入，這種動能正促成加密貨幣出現泡沫。」

不過隨著各國央行升息以抗通膨，加密貨幣跟其他風險性資產一樣，今年都遭遇沉重賣壓，出現退燒跡象。比特幣價格去年11月一度逼近6.9萬美元的空前新高，隨後便湧現賣壓，自那時以來跌了約40%。瑞銀集團分析約160個金融商品後指出，加密幣相關ETF在4月可能出現有史以來最大的贖回潮，投資人本月迄今撤資超過4.17億美元。

Coinbase和Kraken等加密幣交易所的總交易量也有所下滑，因為市場對加密幣的興趣持續低迷，而且新進的投資人日漸稀少。同時Google上搜尋「比特幣」的次數也減，reddit上加密貨幣討論版的活動（以每日評論和貼文數作為衡量標準）也不再像以前那麼熱絡。不過ECB的潘內達坦承，加密貨幣快速成長，顯示社會對數位資產和快捷支付系統有其需求，還表示ECB正致力開發數位歐元，以滿足市場需求。