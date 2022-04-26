印度：正爭取台積電和英特爾在當地設廠

印度政府正與台積電、英特爾、格芯洽商，盼吸引這些跨國晶片製造商在當地設立據點。路透

彭博資訊報導，印度 政府正與台積電 、英特爾、格芯（GlobalFoundries）洽商，盼吸引這些跨國晶片製造大廠在當地設立據點，這是該國致力於進軍高科技製造領域的一環。

印度政府去年底公布一個規模達100億美元的生產獎勵計畫，最多補助開發案一半的成本，以吸引顯示器和半導體製造商在印度設廠。

曾任英特爾工程師、現為印度科技創業部長的錢德拉塞卡（Rajeev Chandrasekhar）25日接受彭博採訪時說：「在招攬這些科技大咖時，我大多親自上陣。我們會和執行長會面，與他們洽談、報告。」

目前Vedanta集團和鴻海成立的合資企業，已表示有意在印度設半導體廠，但英特爾和台積電尚未給出任何承諾。

印度仍面臨電力吃緊、基礎建設不穩定等諸多挑戰。不過，錢德拉塞卡也說，印度各邦都積極爭取半導體投資 案，「大家全都對坐下來協商保持開放態度，除了土地之外，他們也在檢視還能提供什麼獎勵給投資的廠商。這是場激烈的競賽，各邦都渴望獲得投資。」

與此同時，先進經濟體也投入愈來愈多資源，提高本國的半導體製造能力。中國大陸已勾勒出半導體主權的願景；美國拜登政府已公布了規模520億美元的計畫，讓美國重新取得晶片開發的主導權；日本也編列數十億美元的補助資金，來吸引台積電等公司。