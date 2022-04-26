我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

意外 德企業信心指數回升

編譯陳律安／綜合報導
德國4月企業信心意外回升，但經濟學家認為，這並不代表未來情勢就會好轉。 （美聯社）
德國4月企業信心意外回升，但經濟學家認為，這並不代表未來情勢就會好轉。 （美聯社）

德國4月企業信心意外回升，原因是經濟在承受俄烏戰爭的震撼後維持韌性，企業不再那麼悲觀。但經濟學家認為，這並不代表未來情勢就會好轉。

德國Ifo經濟研究院25日公布，4月企業信心指數上升至91.8，高於3月的90.8，也優於市場預估的89.1。

Ifo經濟研究院院長佛斯特說，對德國經濟的信心低檔中回穩，在經歷俄國入侵烏克蘭的最初震撼後，德國經濟已展現出韌性。

Ifo的數據顯示，企業信心指數略微好轉的主因是企業預期不再那麼悲觀，這項指標在本月上升至86.7，優於前一個月的84.9；企業對現況的評估也微幅改善，本月小升至97.2，略高於3月的97.1。

然而，經濟學家表示，Ifo企業信心指數回升，並不代表未來情勢朝樂觀發展。Hauck Aufhaeuser Lampe銀行首席經濟學家克魯格說，受俄烏戰爭的影響，本月整體企業信心與一個月前相差無幾，企業仍不甚樂觀，尤其是對未來的展望。

德國商業銀行首席經濟家克雷莫說，企業仍然非常擔心俄烏戰爭以及西方國家有可能對俄羅斯祭出能源禁運。

另外，根據路透25日看到的政府文件，德國政府即將把今年的通膨預期上修至6.1%，遠高於1月原估的3.3%，原因是俄烏戰爭帶來的影響，並預計明年通膨率將放緩至2.8%。

德國3月的通膨年增率衝上逾40年新高，因篇俄國進犯烏克蘭後，導致天然氣和石油產品價格大漲，德國家庭上月的天然氣費用和電費也刷新紀錄。

柏林當局預估，民眾今年的儲蓄率將降至10.9%，不如去年的15.0%，一份上周的調查顯示，德國每十位消費者就有一人為了支應生活成本增加而被迫動用儲蓄，尤其是年齡介於25歲-34歲的消費者。他們較有可能減少儲蓄，或申請貸款以支付帳單。

德國 儲蓄 指數

上一則

馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲

下一則

豐田、BMW搶客 掀電動車新戰火

延伸閱讀

西方續施壓印度 歐執會主席：俄烏戰爭將影響印太地區

西方續施壓印度 歐執會主席：俄烏戰爭將影響印太地區
土耳其一改對俄友好 關閉俄國飛機往敘利亞領空

土耳其一改對俄友好 關閉俄國飛機往敘利亞領空
「俄仍有機會戰勝」 英國大臣促德法增援烏克蘭

「俄仍有機會戰勝」 英國大臣促德法增援烏克蘭
英女童15年前葡萄牙失蹤案 德國兒童性侵犯列正式犯嫌

英女童15年前葡萄牙失蹤案 德國兒童性侵犯列正式犯嫌

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

道指崩逾980點 連續第4周走跌

2022-04-22 16:39

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死