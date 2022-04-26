意外 德企業信心指數回升

德國4月企業信心意外回升，但經濟學家認為，這並不代表未來情勢就會好轉。 （美聯社）

德國 4月企業信心意外回升，原因是經濟在承受俄烏戰爭的震撼後維持韌性，企業不再那麼悲觀。但經濟學家認為，這並不代表未來情勢就會好轉。

德國Ifo經濟研究院25日公布，4月企業信心指數 上升至91.8，高於3月的90.8，也優於市場預估的89.1。

Ifo經濟研究院院長佛斯特說，對德國經濟的信心低檔中回穩，在經歷俄國入侵烏克蘭的最初震撼後，德國經濟已展現出韌性。

Ifo的數據顯示，企業信心指數略微好轉的主因是企業預期不再那麼悲觀，這項指標在本月上升至86.7，優於前一個月的84.9；企業對現況的評估也微幅改善，本月小升至97.2，略高於3月的97.1。

然而，經濟學家表示，Ifo企業信心指數回升，並不代表未來情勢朝樂觀發展。Hauck Aufhaeuser Lampe銀行首席經濟學家克魯格說，受俄烏戰爭的影響，本月整體企業信心與一個月前相差無幾，企業仍不甚樂觀，尤其是對未來的展望。

德國商業銀行首席經濟家克雷莫說，企業仍然非常擔心俄烏戰爭以及西方國家有可能對俄羅斯祭出能源禁運。

另外，根據路透25日看到的政府文件，德國政府即將把今年的通膨預期上修至6.1%，遠高於1月原估的3.3%，原因是俄烏戰爭帶來的影響，並預計明年通膨率將放緩至2.8%。

德國3月的通膨年增率衝上逾40年新高，因篇俄國進犯烏克蘭後，導致天然氣和石油產品價格大漲，德國家庭上月的天然氣費用和電費也刷新紀錄。

柏林當局預估，民眾今年的儲蓄 率將降至10.9%，不如去年的15.0%，一份上周的調查顯示，德國每十位消費者就有一人為了支應生活成本增加而被迫動用儲蓄，尤其是年齡介於25歲-34歲的消費者。他們較有可能減少儲蓄，或申請貸款以支付帳單。