印尼禁棕櫚油出口 將推升價格

全球最大棕櫚油出口國印尼 宣布，28日起將禁止出口棕櫚油及棕櫚原料，以確保國內油品供應無虞。這個最廣泛使用的食用油供給受限，將進一步帶動全球食品成本飆升。

印尼總統佐科威22日表示，直到政府認為國內食用油短缺情況好轉、價格回落，才會解除出口禁令。全球大多數國家的食用油都是棕櫚油產品所製成，且全球逾半數的棕櫚油來自印尼。

棕櫚油廣泛使用於蛋糕到化妝品等產品，因此印尼中斷出口，可能推高全球包裝食品等製造商的成本，並迫使各國改用其他植物油或生質油作為替代品。

印尼宣布此消息後，其他植物油價 格應聲上漲。芝加哥黃豆油期貨價格22日盤中大漲4.5%，觸及每磅83.21美分的新高紀錄。

印度 溶劑萃取商協會主席夏特維迪說，印尼頒布出口禁令，將對全球棕櫚油最大買主印度及世界各國的消費者造成傷害。

寶鹼、聯合利華及雀巢等民生用品及食品公司，是棕櫚油的大型買家。Oreo餅乾製造商億滋國際，占全球棕櫚油消費量0.5％。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，衝擊全球糧食供應，一些國家已採取農作物保護政策，試圖穩定國內糧價。全球最大黃豆加工產品出口國阿根廷，已將黃豆油及黃豆粉的出口稅率從31％調高至33％。

國際棕櫚油價格在今年突破新高，原因是在需求攀升之際，全球棕櫚油生產大國印尼、馬來西亞卻減少供應，印尼1月曾祭出出口限令，而大馬生產商因新冠疫情面臨人力荒，衝擊當地棕櫚油產量。