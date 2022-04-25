太陽能板斷炊 特斯拉求援台鏈

美國商務部 嚴查中資太陽能廠透過東南亞 製造輸美「洗產地」效應引爆，過往高度仰賴東南亞進口太陽能板的美國市場近期面臨「斷炊」，導致美國境內裝置太陽能目標落後，特斯拉 為首的指標美企急找元晶、聯合再生等台廠求援，期盼能擴大供貨。

元晶證實，近期確實有不少美企上門洽談支援模組需求，出貨方式就是直接從台灣輸出到美國，但出貨量以及價格都尚未定案。

業者透露，美國商務部近期出手調查中資太陽能廠透過東南亞製造「洗產地」規避輸美高關稅，過往高度仰賴進口的美國太陽能市場瞬間「斷炊」。

以特斯拉為例，上季太陽光電裝置量僅48MW（百萬瓦），不及去年同期的92MW與去年第4季的85MW，無論年減幅或季減幅都超過四成，特斯拉坦言：「進口延遲的問題影響部分零組件到貨」。業界研判，特斯拉太陽能裝置嚴重下滑，主因於過往東南亞生產的太陽能板已無法大量輸美，受太陽能板取得有限影響，拖累特斯拉裝設。

據了解，特斯拉近期太陽能板來源吃緊，元晶將擔負「神救援」角色，協助出貨。

業內人士指出，美國太陽能市場商機龐大，過往高度仰賴東南亞進口太陽能板，在美國商務部嚴查中企透過東南亞製造「洗產地」之後，導致太陽能板貨源告急，美國本土製造的太陽能模組產能難以滿足內需，且製造成本較高，讓許多在地系統廠不願採購；海外模組方面，因美方政策因素，也不便直接向中國進口，所以身為全球第二大太陽能模組產能的台灣，就成為美國系統廠首選。