我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

巴隆周刊：經理人中性看股市

編譯林聰毅／綜合報導
巴隆周刊最新調查發現，在通膨與利率上升的環境下，偏好買進能源、原物料及金融類股。（歐新社）
巴隆周刊最新調查發現，在通膨與利率上升的環境下，偏好買進能源、原物料及金融類股。（歐新社）

巴隆周刊（Barron's）最新調查發現，在俄烏戰爭、通膨高漲及貨幣緊縮等因素干擾下，美國的基金經理人對股票短期前景持中立態度，在通膨與利率上升的環境下，偏好買進能源、原物料及金融類股等防禦操作，也有專家看好電腦晶片需求增加將嘉惠台積電和博通等半導體類股。

巴隆發布的秋季基金經理人調查顯示，三分之一受訪者表示看好未來一年的股市前景，近25%則看跌，而多數人（約45%）表示持中性立場。投資人對股市漸趨保守的態勢相當明顯，看空者和騎牆觀望者的比率過去一年來持續增加。

受訪者廣泛共識為，通膨短期內不會消退，利率將繼續上升，經濟成長將減緩，並且正重新部署投資組合，以迎接利率走升和市場波動加劇的新世界。Hourglass資本公司主管莫菲特說：「整個情勢是，低通膨、低利率的時代已結束。」

73%的受訪者表示，債券殖利率上升、價格下跌正是價值股表現優於成長股的祕訣。約半數基金經理人預期，美國10年期美國公債殖利率將在未來一年升破3%，聯準會（Fed）的基準利率目標將繼續攀升到年底，今年至少會再調高1.5個百分點。

受訪者未來一年偏好的類股為能源類股，近34%認為該類股最吸引人，主因為高油價、強勁的獲利和自由現金流，將帶來更高的股利和股東報酬率；受訪者平均預期國際油價未來一年都將高於每桶100美元。莫菲特便看好能源、金融及原物料類股。

Epoch投資夥伴公司共同投資長普利斯特認為，無論利率和俄烏戰爭如何演變，電腦晶片需求都將持續成長，他看好這個產業中的台積電、博通和安森美半導體等公司，而國防支出增加、疫後航空旅遊復甦，也將帶旺航太類股。

調查也顯示，樂觀者認為，美股未來一年將有不錯的報酬率。相形之下，看空者預測股市會有一波跌勢，預測未來一年美股三大指數會跌5%~8%。

殖利率 投資 台積電

上一則

理財Q&A／社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

下一則

太陽能板斷炊 特斯拉求援台鏈

延伸閱讀

美股雪崩 葉倫喊話稱經濟有韌性、通膨可能已見頂

美股雪崩 葉倫喊話稱經濟有韌性、通膨可能已見頂
俄烏戰爭滿2個月 俄軍近2.2萬人陣亡

俄烏戰爭滿2個月 俄軍近2.2萬人陣亡
抑制通膨 葉倫考慮調降中國進口關稅

抑制通膨 葉倫考慮調降中國進口關稅
美歐聯合警告中：支持俄羅斯 將會損害與美歐各方關係

美歐聯合警告中：支持俄羅斯 將會損害與美歐各方關係

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手