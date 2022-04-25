巴隆周刊：經理人中性看股市

巴隆周刊最新調查發現，在通膨與利率上升的環境下，偏好買進能源、原物料及金融類股。（歐新社）

巴隆周刊（Barron's）最新調查發現，在俄烏戰爭、通膨高漲及貨幣緊縮等因素干擾下，美國的基金經理人對股票短期前景持中立態度，在通膨與利率上升的環境下，偏好買進能源、原物料及金融類股等防禦操作，也有專家看好電腦晶片需求增加將嘉惠台積電 和博通等半導體類股。

巴隆發布的秋季基金經理人調查顯示，三分之一受訪者表示看好未來一年的股市前景，近25%則看跌，而多數人（約45%）表示持中性立場。投資 人對股市漸趨保守的態勢相當明顯，看空者和騎牆觀望者的比率過去一年來持續增加。

受訪者廣泛共識為，通膨短期內不會消退，利率將繼續上升，經濟成長將減緩，並且正重新部署投資組合，以迎接利率走升和市場波動加劇的新世界。Hourglass資本公司主管莫菲特說：「整個情勢是，低通膨、低利率的時代已結束。」

73%的受訪者表示，債券殖利率 上升、價格下跌正是價值股表現優於成長股的祕訣。約半數基金經理人預期，美國10年期美國公債殖利率將在未來一年升破3%，聯準會（Fed）的基準利率目標將繼續攀升到年底，今年至少會再調高1.5個百分點。

受訪者未來一年偏好的類股為能源類股，近34%認為該類股最吸引人，主因為高油價、強勁的獲利和自由現金流，將帶來更高的股利和股東報酬率；受訪者平均預期國際油價未來一年都將高於每桶100美元。莫菲特便看好能源、金融及原物料類股。

Epoch投資夥伴公司共同投資長普利斯特認為，無論利率和俄烏戰爭如何演變，電腦晶片需求都將持續成長，他看好這個產業中的台積電、博通和安森美半導體等公司，而國防支出增加、疫後航空旅遊復甦，也將帶旺航太類股。

調查也顯示，樂觀者認為，美股未來一年將有不錯的報酬率。相形之下，看空者預測股市會有一波跌勢，預測未來一年美股三大指數會跌5%~8%。