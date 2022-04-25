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好市多強化門市 力抗亞馬遜

編譯洪啟原／綜合報導

好市多（Costco）向來不喜歡把事情搞得太複雜：商品儘量限量精選、價格能低儘量低、策略執行儘量貫徹。這些看起來都是很基本的傳統策略，但也就是這樣的經營手法，讓這家美式大賣場有辦法不靠壯大電商銷售，就能挑戰電商龍頭亞馬遜（Amazon）。

好市多的電商僅占總銷售7%，其他都仰賴實體門市銷售，儼然成為「實體版」的亞馬遜。以股價來看，好市多今年來逆勢抗跌，22日收盤報每股571.7美元，過去12個月漲幅達54%，相較亞馬遜股價同期重挫13%，22日收盤報每股2887美元。

好市多的多數獲利來自會員年費，每年基本費用60美元，且會員隔年續卡的比率約九成；會員人數也持續成長，去年度增加7%至6,170萬人。根據FactSet，好市多過去五年的獲利，以每年16%的幅度成長。

近來通膨高漲，使好市多對消費者的吸引力大增。好市多的商品漲價幅度通常不會超過15%，主要透過維持低開銷達成這一點，儘管好市多付給員工的薪資高於同業。

儘管實體零售業面臨的一大問題是商品容易遭竊，但好市多積極控制門市的竊盜率，商品每年遭竊的比率為0.1%至0.15%，遠低於許多同業所面臨3%以上的竊盜率，原因包括好市多只設單一出入口、員工在門口檢查消費收據、商品體積龐大，以及只有會員可以消費。

有分析師3月初稱讚好市多握有強大的議價能力、受大宗商品價格波及的風險較低，且聚焦於較安全的美國本土市場。

好市多 亞馬遜 電商

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