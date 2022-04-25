我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

電商降溫 實體零售抬頭

編譯林奇賢／綜合報導
隨著消費者重返實體商店購物，電商業面臨成長放緩、物流成本增加的局面。圖為亞馬遜物流中心。（路透）
隨著消費者重返實體商店購物，電商業面臨成長放緩、物流成本增加的局面。圖為亞馬遜物流中心。（路透）

在新冠疫情期間「面對面」的實體零售產業受創，電商乘勢崛起，但隨著防疫措施解除，實體零售業者頗有東山再起之勢。反倒是電商業者如今成長放緩，除了要力拚加快到貨時間，未來還面臨高昂的實體零售投資支出。

美國人口普查局的數據顯示，在實施居家避疫措施的2020年第2季，美國網購在零售銷售的占比大增超過4個百分點，至15.7%，但在去年第4季前，已降到12.9%，消費者的購物習慣大致回到疫情爆發前的情況。

另據追蹤萬事達卡支付網絡、現金與支票估算調查的Mastercard SpendingPulse，今年3月電商銷售年比下滑、實體銷售卻上升，是疫情爆發以來首見。電商銷售在這段期間年比減少3.3%，為2013年11月以來首次下滑，而實體通路的銷售則增加11.2%。

肯定的是，目前線上零售銷售仍比疫前水準高，反映購物趨勢的長期轉變。產業觀察人士也說，若疫情惡化、或企業透過投資來改善網購體驗，消費者可能會重拾疫情間的一些網購習慣。

但當前的情況對網路零售業者和相關科技公司來說，可不是好消息。電商巨擘亞馬遜（Amazon）去年第4季在美國竟出現營業虧損約2.06億美元；整體線上商店營收也下滑1%，是2016年首次公布這項數據以來首見下滑。電商平台eBay去年的活躍買家和賣家人數也較2020年減少；支付業者PayPal 2月表示看淡展望後，市值蒸發數百億美元。

同時間，購物中心的人流雖仍低於疫情期間水準，但已有改善跡象。Placer.ai公司的數據顯示，高檔室內購物中心的3月造訪人次較2月成長近17%，露天購物中心和暢貨中心（Outlet）則分別增加約18%和26%。IHL集團也指出，去年零售商開設實體店面的數量超越關閉數，是2017年來首見。

另外，電商業者也面臨成本上揚，例如亞馬遜去年第4季斥資逾40億美元，用於處理供應鏈限制的問題、因應貨物價格和薪資上漲的通膨壓力。電商業者成本大增，也反映它們盡可能讓消費者下單後，在愈短的時間內收到貨。

電商 疫情 投資

上一則

理財Q&A／社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

下一則

太陽能板斷炊 特斯拉求援台鏈

延伸閱讀

亞馬遜「螺旋」新總部 落腳維州 樓高107米、內設高中

亞馬遜「螺旋」新總部 落腳維州 樓高107米、內設高中
新亞馬遜總部落腳維州 107米高「螺旋」步道將對外開放

新亞馬遜總部落腳維州 107米高「螺旋」步道將對外開放
向亞馬遜取經 American Eagle建構產業共享供應鏈

向亞馬遜取經 American Eagle建構產業共享供應鏈

亞馬遜計劃 向物流和相關公司 投資10億元

亞馬遜計劃 向物流和相關公司 投資10億元

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手