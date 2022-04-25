電商降溫 實體零售抬頭

隨著消費者重返實體商店購物，電商業面臨成長放緩、物流成本增加的局面。圖為亞馬遜物流中心。（路透）

在新冠疫情 期間「面對面」的實體零售產業受創，電商 乘勢崛起，但隨著防疫措施解除，實體零售業者頗有東山再起之勢。反倒是電商業者如今成長放緩，除了要力拚加快到貨時間，未來還面臨高昂的實體零售投資 支出。

美國人口普查局的數據顯示，在實施居家避疫措施的2020年第2季，美國網購在零售銷售的占比大增超過4個百分點，至15.7%，但在去年第4季前，已降到12.9%，消費者的購物習慣大致回到疫情爆發前的情況。

另據追蹤萬事達卡支付網絡、現金與支票估算調查的Mastercard SpendingPulse，今年3月電商銷售年比下滑、實體銷售卻上升，是疫情爆發以來首見。電商銷售在這段期間年比減少3.3%，為2013年11月以來首次下滑，而實體通路的銷售則增加11.2%。

肯定的是，目前線上零售銷售仍比疫前水準高，反映購物趨勢的長期轉變。產業觀察人士也說，若疫情惡化、或企業透過投資來改善網購體驗，消費者可能會重拾疫情間的一些網購習慣。

但當前的情況對網路零售業者和相關科技公司來說，可不是好消息。電商巨擘亞馬遜（Amazon）去年第4季在美國竟出現營業虧損約2.06億美元；整體線上商店營收也下滑1%，是2016年首次公布這項數據以來首見下滑。電商平台eBay去年的活躍買家和賣家人數也較2020年減少；支付業者PayPal 2月表示看淡展望後，市值蒸發數百億美元。

同時間，購物中心的人流雖仍低於疫情期間水準，但已有改善跡象。Placer.ai公司的數據顯示，高檔室內購物中心的3月造訪人次較2月成長近17%，露天購物中心和暢貨中心（Outlet）則分別增加約18%和26%。IHL集團也指出，去年零售商開設實體店面的數量超越關閉數，是2017年來首見。

另外，電商業者也面臨成本上揚，例如亞馬遜去年第4季斥資逾40億美元，用於處理供應鏈限制的問題、因應貨物價格和薪資上漲的通膨壓力。電商業者成本大增，也反映它們盡可能讓消費者下單後，在愈短的時間內收到貨。