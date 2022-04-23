我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

全球央行政策 十年最緊縮

編譯林奕榮／綜合報導
全球性的「量化緊縮」（QT）潮，也意味全球金融市場將面臨主要央行「價量齊縮」的新環境。（歐新社）
全球性的「量化緊縮」（QT）潮，也意味全球金融市場將面臨主要央行「價量齊縮」的新環境。（歐新社）

在美、歐、英等主要央行都準備在未來幾個月進一步升息之際，另一個值得注意的發展為這些央行也即將啟動縮減資產負債表，帶來全球性的「量化緊縮」（QT）潮，也意味全球金融市場將面臨主要央行「價量齊縮」的新環境。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示支持5月升息2碼，之後也可能繼續一次升息2碼，歐洲央行（ECB）預料最快7月升息，9月也可能再次調升基準利率，英國央行（BOE）預料將在5月再度升息，瑞典央行可能在6月提高政策利率，使主要央行政策展望為十年來最緊縮。

除了「價」的升息，在「量」的部分，Fed及歐洲、日本、英國等主要央行之前為了緩解新冠疫情的經濟衝擊，已挹注約12兆美元至金融體系，但現在政策也紛紛轉向，以「量化緊縮」措施收回資金。

摩根士丹利分析師估計，Fed、英國央行、歐洲央行和日本銀行（央行）的資產組合，從5月（QE預料將攀峰的時間）起的一年內，可能萎縮2.2兆美元。

美國預估在5月啟動縮表，今年稍晚可能加快縮表步調，從讓債券到期後不再投入本金的被動策略，轉為主動直接出售資產；英國央行已以被動手段縮表，可能在5月升息到1%時，開始主動出售資產；ECB僅承諾在今年稍晚將停止淨買入資產，但在各銀行償還長期貸款後，資產負債表未來幾個月可能縮小。加拿大等國央行已被動縮表。

主要在升息同時還實施量化緊縮，將為金融市場帶來更多不確定性。決策者和經濟學家都知道利率升高的普遍影響，但卻猜不到具體可能結果。央行買家退出美國公債等重要市場，所造成的溢出效應也會造成重大影響。

牛津經濟學公司的史雷特預估，主要經濟體的縮表措施，相當於升息多達1.3個百分點，「我們認為，（央行）未來一到兩年的失策風險，高於1980年代的任何時刻。那麼，當時（1980年代）的結果是什麼？積極對抗通膨，導致衰退」。

央行 升息 英國

上一則

不花一毛錢…特斯拉收割對手超級盃廣告成效 訂單暴增

下一則

中國首季外匯存底 減少達622億美元

延伸閱讀

歐洲央行鬆口 市場估7月升息

歐洲央行鬆口 市場估7月升息
通膨創新高 Fed鮑爾：5月會議「升息2碼」是選項

通膨創新高 Fed鮑爾：5月會議「升息2碼」是選項
降溫通膨 Fed最快6月縮表

降溫通膨 Fed最快6月縮表
日圓急貶 不利美聯準會縮表？

日圓急貶 不利美聯準會縮表？

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
摩根大通策略師表示，大宗商品價格失控、全球央行政策不一致，加上近期股市賣壓湧現，這些因素為成長股和價值股創造難得一見的買進時機。（路透）

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

2022-04-19 22:23

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光