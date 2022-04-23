全球央行政策 十年最緊縮

全球性的「量化緊縮」（QT）潮，也意味全球金融市場將面臨主要央行「價量齊縮」的新環境。（歐新社）

在美、歐、英等主要央行 都準備在未來幾個月進一步升息 之際，另一個值得注意的發展為這些央行也即將啟動縮減資產負債表，帶來全球性的「量化緊縮」（QT）潮，也意味全球金融市場將面臨主要央行「價量齊縮」的新環境。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示支持5月升息2碼，之後也可能繼續一次升息2碼，歐洲央行（ECB）預料最快7月升息，9月也可能再次調升基準利率，英國 央行（BOE）預料將在5月再度升息，瑞典央行可能在6月提高政策利率，使主要央行政策展望為十年來最緊縮。

除了「價」的升息，在「量」的部分，Fed及歐洲、日本、英國等主要央行之前為了緩解新冠疫情的經濟衝擊，已挹注約12兆美元至金融體系，但現在政策也紛紛轉向，以「量化緊縮」措施收回資金。

摩根士丹利分析師估計，Fed、英國央行、歐洲央行和日本銀行（央行）的資產組合，從5月（QE預料將攀峰的時間）起的一年內，可能萎縮2.2兆美元。

美國預估在5月啟動縮表，今年稍晚可能加快縮表步調，從讓債券到期後不再投入本金的被動策略，轉為主動直接出售資產；英國央行已以被動手段縮表，可能在5月升息到1%時，開始主動出售資產；ECB僅承諾在今年稍晚將停止淨買入資產，但在各銀行償還長期貸款後，資產負債表未來幾個月可能縮小。加拿大等國央行已被動縮表。

主要在升息同時還實施量化緊縮，將為金融市場帶來更多不確定性。決策者和經濟學家都知道利率升高的普遍影響，但卻猜不到具體可能結果。央行買家退出美國公債等重要市場，所造成的溢出效應也會造成重大影響。

牛津經濟學公司的史雷特預估，主要經濟體的縮表措施，相當於升息多達1.3個百分點，「我們認為，（央行）未來一到兩年的失策風險，高於1980年代的任何時刻。那麼，當時（1980年代）的結果是什麼？積極對抗通膨，導致衰退」。