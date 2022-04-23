美歐日PMI本月持續擴張

美、日、歐三大主要經濟體的4月採購經理人指數（PMI）持續呈現擴張。（路透）

美、日、歐三大主要經濟體的4月採購經理人指數（PMI）出乎意料，同樣是疫後大力解封，美國的服務業擴張腳步放緩，歐元區與日本 則是加速增長，並優於分析師 預期。市場原本憂心會因戰爭與供應鏈 瓶頸而受衝擊的美國製造業，本月表現反而遠優於上月，強勁擴張。

標準普爾全球公司統計的美國4月綜合PMI升抵57.9，高於3月的57.7，也遠優於分析師預期的55.1，象徵民間經濟活動更加蓬勃發展。但這是因為本月製造業PMI攀升至59.7，景氣加速擴張，強勁表現抵銷了服務業PMI降至54.7的影響。PMI大於50表示景氣擴張。

歐元區在防疫措施解封、服務業開始強勁復甦下，彌補了製造業的景氣停滯，使4月綜合PMI意外升至55.8，遠超出分析師預期的53.9，民間景氣也加速擴張。

歐元區服務業意料未及的強勁復甦，主要是拜旅遊和娛樂業的強勁增長，服務業PMI從3月的55.6驟升至4月的57.7，遠高於分析師訪調預測的55；製造業仍困於供應鏈瓶頸難以解決，由3月的56.5降至4月的55.3，雖仍優於分析師預期的54.7，但景氣擴張腳步是16個月來最慢。

不過，標普全球警告說，一旦經濟解封帶來的疫後反彈效應消逝後，歐洲服務業也可能與製造業一樣，同樣陷入物價飆漲、供應不穩的困境，屆時整體PMI的擴張幅度也將放緩。

日本自分銀行統計的4月製造業PMI下滑，從3月的54.1降至4月的53.4，但仍高於榮枯分界線的50，顯示日本製造業在俄烏戰爭等不確定因素打擊下仍保有韌性。