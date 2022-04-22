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海洋植物保育受重視 日企、蘋果等大廠拚賺藍碳權

編譯黃淑玲／綜合外電
海洋所能創造的「藍碳權」潛力很大。 美聯社
海洋所能創造的「藍碳權」潛力很大。 美聯社

日經亞洲22日報導，日本電源開發株式會社（又稱J-Power）開始在福岡北九州市燃煤廠廠區附近海域復育藻類。不只J-Power，日本海運公司商船三井、美國蘋果公司（Apple）和愈來愈多企業，注意到了海藻與其他海洋植物能捕捉有害氣體，防止它們釋放到大氣層裡的能力。

這類利用海洋植物減碳的倡議被稱為「藍碳」，根據一項估計，海岸線生態系可能與森林有一樣大的吸收二氧化碳排放的效果，甚至效能更大。

商船三井已經開始購買由海藻保育衍生而來的碳權。J-Power最近使用了大約16噸的碳權，該碳權是以復育北九州廠附近的海域中的海草床賺到的，也是公司首個藍碳計畫。日經指出，之前很少有民營企業自行創造藍碳權，現在J-Power是箇中翹楚。

紅樹林也和藻類一樣，可以吸收二氣化碳。根據日本藍色經濟協會（JBE）估計，全球淺海區域的生態系一年可吸收40億噸的二氣化碳；陸地上所能進行的吸收量則是73億噸。而日本海岸線的吸碳能力一年超過100萬噸。

藍碳海岸生態系計算二氣化碳捕捉量，是以人類保育藻類以及開發紅樹林的數量為基礎。

日經說，全球逐漸重視藍碳，國外非政府組織以歐美大企業現在也都致力要創造藍碳權。美國的蘋果和寶鹼（P&G）均以投資紅樹林保育的方式，攤除公司部分二氧化碳排放。

日本 蘋果 減碳

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