俄國外幣債瀕臨違約...外國投資人有哪些選項？

握有俄國外幣債券的外國投資人，只有少數幾個可行的選項能討回資金，包括採取成本高昂的法律行動和相信雙邊協議終將成立，或者兩手一攤什麼都不做。歐新社

在俄羅斯 瀕臨歷史性的外幣債務違約之際，握有俄國債券 的外國投資人，能做的選擇很有限：採取成本高昂的法律行動、相信雙邊協議有效，或靜觀其變。

律師表示，遇到違約，外國債權人通常會設法聚集起來協商、上法院，或尋求仲裁，但西方國家正對俄羅斯實施制裁，且俄國主權債有特殊性，想成功討到錢很不容易。

俄國目前有價值400億美元以美元和歐元發行的主權債券尚未償還，其中約有半數由外國投資人持有。根據大部分債券的條款，俄羅斯必須以計價的外幣進行支付。

俄國以盧布而非條款約定的美元，為4月4日到期的兩筆主權債支付6.49億美元。國際市場監管機構認為此舉可能構成違約。

法律事務所Quinn Emanuel主權訴訟部主管Dennis Hranitzky說，等這兩筆債券的30天寬限期在5月初到期，債權人將有三個選項，包括靜觀其變、對俄國採取法律行動，以及在俄國與數十個國家的雙邊協議下尋求仲裁。

上法院是為了獲得補償或沒收資產，但代價昂貴且曠日費時。俄羅斯可能主張，它是被制裁才無法支付。

另一選項是，如果債權人所在國家和俄羅斯簽有雙邊投資協議，可直接尋求仲裁，針對俄國提告、索求金錢賠償和其他救濟。

但隨俄烏戰爭持續未歇，制裁的情況一直在變，債權人最可能做的是暫不做聲保持觀望。Hranitzky說：「我不認為我們對於事情會如何發展有足夠的認知。我們不知道這場戰爭會持續多久。」

此外，俄國央行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）21日表示，可能在即將到來的幾場決策會議進一步降息，顯示俄國經濟正面臨挑戰，俄國此時正設法減緩西方制裁的衝擊。

納比烏林娜也說，俄國正考慮調整外匯管制，以免在影子市場交易的盧布匯率與官方匯率產生落差。