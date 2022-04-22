南非幣匯率本周直直落 新興市場表現最差

南非貨幣蘭德。 歐新社

南非 幣（蘭德）南非蘭德成為本周開發中國家貨幣 兌美元的最大輸家，跌幅已近5%，有望創下疫情 以來表現最差的一周。南非經濟現正遭遇一系列逆風：嚴重水災切斷貨運運輸網、新冠新一波疫情再起、實施限電措施等等。

蘭德兌美元匯率周四（21日）一度大跌2.6%至15.4251蘭德兌1美元，在約翰尼斯堡晩間8:55，交易價格回到15.4195。

富國證券貨幣策略師Brendan McKenna說，先前洪災災損估計高達100億蘭德（6.52億美元），疫情又蠢動再為南非財政帶來威脅，政府本來已有不少債務，又要花錢刺激經濟。這些不利因素本周對南非蘭德帶來沈重壓力。

內憂之外，外患也襲來。美國公債殖利率走高加上美國聯準會鷹派政策，對之最敏感的新興市場貨幣之一就是南非蘭德。南非央行最近說，會以十分漸進的方式來推行緊縮政策。

3個月隱含波動率這項測量南非蘭德兌美元匯價轉貶的指標，周四攀抵2月以來新高。出售蘭德的選擇權溢價高於買入，25 Delta風險逆轉來到近一個月新高，這些數據均顯示，選擇權交易員預期南非蘭德走貶的機會較大。

周三南非新冠檢測陽性率觸及三個月新高，顯示感染人數上升。雖然到目前為止還沒有再實施封鎖，當地的經濟復甦可能會因為政府稍後又加強防疫限制而中斷。