外資押日銀終會調整超寬鬆貨幣政策 日本國內不這麼想
外資已經開始拋售日本公債，預料日本銀行（央行）不久會繼美、歐之後，跟進調升目前極寬鬆的貨幣政策。但日本國內投資人仍認為，日銀的零利率政策不會改變。
日經新聞指出，占日本公債期貨逾半成交量的外資一旦發現日銀捍衛殖利率目標的決心毫不動搖，就可能扭轉原本的拋售立場。
日銀周三宣布，周四起至下周二止將以025%的利率無限量購買日本10年期公債。這行動引發周四連同20年公債在內更長債的買氣。
不過，公債期貨價位相對保持偏低。日本10期公債6月期貨周三在大阪交易所一度跌到三周來谷底 148.99美元，周四雖因日銀市場操作以及美國公債殖利率隔夜下跌而回升，但仍遠低於本月最高的150.14。'
這些合約往往是在剩下七年左右到期時交割。據金融資訊商QUICK報價，離到期10年到7年之間的利差，由今年以來平均的0.14個百分點，周三縮到0.11個百分點，反映公債期貨賣壓帶動7年殖利率走高。
這股賣壓主要來自外資。據大阪交易所報價，他們在今年截至4月第一周淨賣出3,249億美元（25.3億美元）長債期貨。
外資也在3月實際淨賣出2.08億日圓（25.3億美元）的日本長債，是2004年4月開始有統計以來最高。
長債殖利率在3月底漲到日銀的目標上限。日本一家券商策略師告訴日經新聞：「很多外資相信日銀不久會修正路線，譬如調高0.25%的上限，也因此賣出長債期望和長債。」
然而，儘管通膨壓力日增，但很少日本本地投資人認為日銀會調整路線。摩根大通證券 Hiroshi Ukai預測，隨能源價格上漲，日本消費者物價指數最終會達到日銀2%的目標， 但「成本推動的通膨影響企業表現和民生消費，也同樣拖累經濟表現，因此緊縮貨幣政策不是正確的因應之道。」
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