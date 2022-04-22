外資押日銀終會調整超寬鬆貨幣政策 日本國內不這麼想

日銀周三宣布，周四起至下周二止將以025%的利率無限量購買日本10年期公債。路透

外資已經開始拋售日本 公債，預料日本銀行（央行）不久會繼美、歐之後，跟進調升目前極寬鬆的貨幣政策。但日本國內投資 人仍認為，日銀的零利率政策不會改變。

日經新聞指出，占日本公債期貨逾半成交量的外資一旦發現日銀捍衛殖利率 目標的決心毫不動搖，就可能扭轉原本的拋售立場。

日銀周三宣布，周四起至下周二止將以025%的利率無限量購買日本10年期公債。這行動引發周四連同20年公債在內更長債的買氣。

不過，公債期貨價位相對保持偏低。日本10期公債6月期貨周三在大阪交易所一度跌到三周來谷底 148.99美元，周四雖因日銀市場操作以及美國公債殖利率隔夜下跌而回升，但仍遠低於本月最高的150.14。'

這些合約往往是在剩下七年左右到期時交割。據金融資訊商QUICK報價，離到期10年到7年之間的利差，由今年以來平均的0.14個百分點，周三縮到0.11個百分點，反映公債期貨賣壓帶動7年殖利率走高。

這股賣壓主要來自外資。據大阪交易所報價，他們在今年截至4月第一周淨賣出3,249億美元（25.3億美元）長債期貨。

外資也在3月實際淨賣出2.08億日圓（25.3億美元）的日本長債，是2004年4月開始有統計以來最高。

長債殖利率在3月底漲到日銀的目標上限。日本一家券商策略師告訴日經新聞：「很多外資相信日銀不久會修正路線，譬如調高0.25%的上限，也因此賣出長債期望和長債。」

然而，儘管通膨壓力日增，但很少日本本地投資人認為日銀會調整路線。摩根大通證券 Hiroshi Ukai預測，隨能源價格上漲，日本消費者物價指數最終會達到日銀2%的目標， 但「成本推動的通膨影響企業表現和民生消費，也同樣拖累經濟表現，因此緊縮貨幣政策不是正確的因應之道。」