特斯拉首季犀利 產量喊衝

（歐新社）

美國電動車大廠特斯拉 上季獲利創新高，營收 比去年同期暴增81%，且汽車事業營收年比暴增87%，汽車毛利率也創紀錄。特斯拉雖警告今年底前都將面臨供應鏈問題，但執行長馬斯克 有信心將能挺過供應鏈衝擊，今年產量將比去年成長約60%到150萬輛。

特斯拉上季財報亮眼，反映漲價因應成本上揚的策略奏效，加上馬斯克展望後市正向，激勵特斯拉股價21日早盤大漲近9%。

特斯拉在20日美股盤後公布，第1季獲利達到33.2億美元的新高紀錄，不計特定項目後的每股盈餘（EPS）為3.22美元，營收年增81%至188億美元。其中，汽車事業營收年比成長87%至168.6億美元，毛利率達到創紀錄的32.9%。

特斯拉表示，上季獲利與營收成長的主因，包括交車量增加、平均售價提高、成本降低以及碳權銷售季比成長一倍多至6.79億美元。特斯拉已在中國大陸、美國和其他國家調漲售價，此前馬斯克在3月表示，公司正面臨烏克蘭危機帶來的原物料和物流通膨壓力。

對於外界矚目的供應鏈與成本問題，特斯拉警告關鍵零件與原料短缺仍限制其生產，「我們的工廠過去幾季來都在低於產能的情況下運作，因為供應鏈成為主要限制因素，這個問題可能持續至年底」。

特斯拉財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）說，中國大陸上海廠因防疫封鎖而停工，使該廠損失約一個月的產量，但兩人仍有信心特斯拉今年產量會比去年增加至少50%。柯克宏說：「正以有限度的水準恢復生產，我們正努力盡快恢復全面生產。」

馬斯克認為，本季產量將約略與上季相同，但德國柏林和美國奧斯汀新廠將幫助該公司克服瓶頸，於下半年加快生產腳步，「我們或許能變出魔術」，第3、4季的產量將「大幅增加」。

馬斯克說，「我們合理預期今年產量將比去年增加60%」，「我們今年顯然能生產150萬輛車」。他也說，現在下訂的客戶面臨很長的等候名單，一些訂單可能要等到明年才能交車。

馬斯克指出，特斯拉未來幾個月將會有「一些令人興奮」的新消息，可能公布電池的新原料，並且希望在2024年量產自駕計程車，形容這將視特斯拉成長的「大規模動能」。但他在財報記者會上未提到推特。