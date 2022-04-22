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上季營收增7.6% 雀巢：會再漲價

編譯王巧文／綜合報導
寵物食品是雀巢上季銷售整體營收成長主因。（路透）
寵物食品是雀巢上季銷售整體營收成長主因。（路透）

拜大幅調漲產品價格所賜，全球最大食品集團雀巢（Nestle）上季銷售強勁成長，且優於市場預期，也有信心今年的利潤與銷售成長都能達成目標。雀巢上季調漲產品價格逾5%，幅度為十年來最大，並表示未來仍需進一步漲價。

雀巢表示，拜漲價所賜，第1季自體營收成長率達到7.6%，遠優於分析師原估的5.1%；上季整體營收為222.4億瑞郎（234.3億美元），也優於市場預期的216.9億瑞郎。這些數據均不計俄羅斯地區的業績，因該公司已暫停在俄國的部分業務。

按品項來看，寵物食品是整體營收成長的一大主因，糖果和水的銷售也寫下雙位數成長，主要受益於各國鬆綁防疫限令，民眾更常外出消費。

雀巢表示，隨著商品的售價上漲、零售銷售的成長動能延續以及家庭以外的銷售通路進一步復甦，各地區和各品項銷售均成長。

雀巢第1季實施該公司逾十年來最大一波漲價行動，平均漲幅達5.2%，北美和拉丁美洲市場的調漲幅度最大，產品售價分別上漲8.5％和7.7％。雀巢執行長施耐德指出，由於成本不斷飆升，今年接下來的時間仍需進一步漲價並且削減成本，以保護利潤。

雀巢表示，儘管面臨成本壓力，仍維持全年展望，預期今年自體營收成長率將達約5%，營業利益率將介於17-17.5％。

消費品牌大廠寶鹼（P&G）年初已漲價5%，幫助該公司Q1銷售額創下20年來最大增幅，全球第二大酒商海尼根（Heineken）20日宣布，將產品的售價調高5.2％。

Vontobel分析師波茲奇說，雀巢的狀況和其他食品及飲料公司一樣，漲價後營收隨之成長，顯示高通膨似乎並未衝擊消費者購買知名品牌商品的意願。

隨著勞工重返辦公室且更常在外用餐，強勁的需求正促使食品和飲料公司調漲價格。消費者對民生必需品需求強勁，已讓這個產業受惠，相較之下，歐洲工業公司和汽車製造商正面臨成本升高和供應鏈瓶頸的困境。

營收 利潤 分析師

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