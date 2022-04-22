印度缺煤斷電頻傳 供電大危機

才到春季，印度 多地已熱得像酷暑，大幅推升冷氣空調的用電需求，但印度同時正遭遇發電用的燃煤短缺問題，使印度南北部近來都發生大停電，一些地區甚至停電8小時。這令人憂慮亞洲第三大經濟體的基礎建設，能否支撐愈來愈多湧進印度的製造商用電需求。

產業團體全印度電力工程師協會警告，儘管間歇性停電在印度不稀奇，但是今年來的停電狀況已經明確顯示，印度正在面臨急迫的電力危機，而且問題比以前更要嚴重。

北至旁遮普邦與北方邦、南到印度東南濱海的安德拉邦，印度多地今年來已屢次出現嚴重的斷電事故。有些地方一停電就停了8小時，用電戶若非要忍受無電、無冷氣，就是得自行購置昂貴的發電機與燃油。

彭博資訊報導，這波停電潮的根本原因在於燃煤不足，印度全國有70%的電力倚靠燃煤火力發電。而正進入疫後復甦的印度，工商需電量大增，一來一往讓發電量極度短缺，同時也嚴重助長已正在飆升的通膨。

野村控股的分析師 報告說，這波缺煤危機可能讓印度面臨「停滯性通膨」的威脅。野村指出，印度燃煤進口量減少，而國內煤礦供給量又因為鐵路運輸網出現瓶頸，難以增加供應，讓缺煤缺電問題難以解決。