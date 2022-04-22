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美勞運浪潮 蔓延到蘋果

編譯林聰毅／綜合外電
蘋果在美國喬治亞州亞特蘭大門市的員工，20日申請舉行成立工會選舉，成為全美第一家有意成立工會的蘋果門市。（路透）
蘋果在美國喬治亞州亞特蘭大門市的員工，20日申請舉行成立工會選舉，成為全美第一家有意成立工會的蘋果門市。（路透）

蘋果在美國喬治亞州亞特蘭大門市的員工，20日申請舉行成立工會選舉，成為全美第一家有意成立工會的蘋果門市，顯示美國勞工運動浪潮正從亞馬遜與星巴克，蔓延向蘋果。這雖是蘋果員工朝向建立工會、協商更好勞動條件的重要里程碑，卻也可能引發勞資衝突。

亞特蘭大西北部坎伯蘭購物中心的一家蘋果門市，107名勞工已提議成立工會。該門市的工會組建委員鮑爾斯說，在收集70%條件合格員工的簽名支持後，於20日向全國勞工關係委員會遞交請願書。

根據彭博資訊看到的請願書內容，這個亞特蘭大門市的勞工組織將被稱為「蘋果勞工工會」（AWU）。該組織已提議在5月5至7日舉行現場選舉。

若這家蘋果門市能順利成立工會，將可為大型科技公司員工組建工會奠定基礎。在亞特蘭大門市提交申請之際，紐約的另一家蘋果門市正尋求在工人聯合會（ Workers United）底下組織工會。

鮑爾斯說，希望亞特蘭大門市的成功將帶來一連串的勝利。工會發起人說，亞特蘭大門市的工資低於亞特蘭大的生活工資，希望將底薪提高到每小時28美元。工會還要求更多加薪以抵銷通膨，並要求可媲美企業員工的更大分潤。

蘋果發言人未具體評論工會提交的文件，只表示「樂於為全職和兼職員工提供非常豐厚的薪酬和福利，包括醫療保健、學費報銷、新育兒假、帶薪家庭假、年度配股和許多其他福利。」蘋果2001年開設第一家實體店以來，在全球擴展至500多家門市，其中近300家位於美國。

蘋果 亞特蘭大 勞工

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