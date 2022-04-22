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Fed鷹狂 市場估再升息8碼

編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾21日兩度發表談話，市場預料他更加鞏固急劇緊縮的立場。（路透）
Fed主席鮑爾21日兩度發表談話，市場預料他更加鞏固急劇緊縮的立場。（路透）

美國聯準會（Fed）多位官員近來的發言，已顯露Fed今年緊縮步調的規劃輪廓，也就是聯邦資金利率須在今年底前的八個月內，達到「中性」水準，估計年底前將再升息約8碼。這顯然代表Fed將展開1960年代以來最激烈的政策轉向，也提高了經濟衰退等相關風險。

Fed主席鮑爾21日兩度發表談話，分別是在一項通膨會議的場合，以及國際貨幣基金（IMF）的研討會。市場預料他更加鞏固今年內將急劇緊縮的立場，強化5月升息2碼的預期。

Fed在20日發布的褐皮書顯示，美國經濟從2月中到4月初溫和擴張，雖然高通膨和缺工對企業的衝擊幾乎沒有緩解，經濟仍保持韌性，但未來幾個月面臨物價上漲壓力。彭博經濟學家指出，這份報告所反映的可不只是「溫和」的樂觀情緒。

現在Fed內部多位立場偏鴿的官員，也都加入「鷹派」陣營。舊金山聯準銀行總裁達莉（今年無投票權）20日說，5月升息2碼的論據相當充分，「年底前使利率加速上升到中性水位，是相當審慎的作法」，顯示她也支持在未來多次會議時都升息2碼，而非每次升1碼。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（今年無投票權）也說，利率將在今年底前達到中性水準，他對兩次升息2碼也不會感到不安。「中性利率」是指既不會刺激、也不會限制經濟成長的利率水準，目前Fed官員估計為2.4%。

若決策官言行如一，這表示今年聯邦資金利率區間將在年底前升抵2.25%~2.5%，比目前的0.25%~0.5%高出約8碼，若再加上3月的升息1碼，今年全年共升9碼。

以往的絕對升息幅度雖曾超過今年，但當時的中性利率很高，因此在升息過程中，貨幣政策在相當長的期間內依然寬鬆。

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