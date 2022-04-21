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殖利率抵消財報 道指震盪700點

國際油價因供應疑慮上漲 金價因美債殖利率上揚受挫

編譯劉忠勇／綜合外電

國際石油價格周四上漲，收在三天來最高。供應面臨的一系列挑戰蓋過了對中國疫情封鎖影響能源需求的顧慮。金價跌至近兩周最低，因美國公債殖利率上漲，削弱無利息收益貴金屬的吸引力。銅價小幅上漲，投資人關注中國防疫封控下的需求動向。以下是整理自彭博的商品行情：

油價漲

西德州中級原油（WTI）期貨周四收於每桶103美元上方，本周期貨價格波動達到10美元。

拜登政府宣布向烏克蘭提供更多武器的新計畫，白宮還禁止俄羅斯船隻進入美國港口。 與此同時，歐盟成員國正在採取行動降低對俄羅斯石油的依賴，德國外長Annalena Baerbock表示，德國計劃年底前停止進口俄羅斯石油。

「石油市場繼續在對需求的疑慮和對供應中斷的顧慮之間進行拉鋸戰，」 德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示，「油價的持續波動也證明了這一點」。

美國能源部表示已賣出所有來自戰略儲備的3000萬桶原油，其中主要是含硫原油；12家公司取得貨源。

6月交割的WTI中質油期貨在紐約市場上漲1.60美元，結算價報每桶103.79美元；6月布蘭特原油合約上漲1.53美元至108.33美元。

金價跌至近兩周最低

全球債券市場持續大跌，美國10年期公債殖利率在通膨是否見頂的爭論中上漲，10年期美債實際殖利率自2020年以來首次轉為正值，可見投資人認為聯準會可以在不嚴重損害經濟的情況下，透過升息來給通膨降溫。

Oanda高級市場分析師Craig Erlam表示：「殖利率再度攀升，各國央行的鷹派評論似乎為未來一個月採取更激進的緊縮行動鋪平了道路。這似乎對黃金構成壓力」。

不過，在俄烏戰爭持續且通膨上升之際，金價仍然能從避險需求中獲得支撐。

截至紐約時間下午4:19，現貨黃金下跌0.3％至每英兩1,951.60美元，之前一度下跌1.1%； 紐約商品交易所6月交割的黃金期貨下跌0.4％，結算價報1,948.20美元。白金，鈀金和白銀均告下跌。

銅價上漲

習近平向博鰲亞洲論壇發表主題演講，在為中國防疫政策辯護的同時，承諾將擴大高水平對外開放。這帶來了需求可能復甦的希望。特斯拉和美國航空等金屬消費者的強勁業績也提振了金屬價格的信心，被視為經濟強勁的信號。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn指出，談到銅的主要驅動因素，交易員總是歸結到中國。

倫敦金屬交易所銅價扭轉了兩天的跌勢，上漲0.6%，結算價每噸10,285美元。

「看起來習近平對經濟前景抱有樂觀展望，」Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible在接受電話採訪時表示。「大家認為經濟表現良好」

與此同時，在套利窗口周三短暫開啟後，俄羅斯鎳進口到中國再次變得無利可圖。在俄羅斯入侵烏克蘭打亂了大宗商品供應並將全球價格推升至前所未有的價位之後，鎳的套利窗口已經關閉了一個多月。

LME鋁期貨上漲0.9%，結算價報每噸3,298美元； 鎳價上漲1.2%，鋅價上漲0.7%；鉛價和錫價下跌。

殖利率 俄羅斯 石油

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