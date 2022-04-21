有公司慘到靠「拾荒」抗晶片荒 買洗衣機拆半導體救急

根據艾司摩爾執行長溫彼得，晶片荒嚴重到有大型工業集團買洗衣機、拆解內部半導體救急。示意圖。路透

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的執行長溫彼得（Peter Wennink）透露，有一家大型工業集團為解決晶片 荒，買進洗衣機並拆解內部半導體，用在自家晶片模組上。

溫彼得周三（20日）在線上法說會提及此事。他沒有指明是那家公司，只說這家陷入困境的公司上周跟他吐苦水，預示晶片荒在可預見的未來將持續存在，至少在某些行業是如此。

他指出，由於廣泛採用物聯網技術，「目前看到來自產業多處的需求。我們明顯低估需求的廣度。我認為這個狀況不會消失。」

甚至連主要的晶片設備製造商都苦於獲得足夠的零組件以完成訂單，其中包括總部位於美國的柯林研發（Lam Research），這可能使半導體廠更難在短期內大幅提高產能。

柯林研發執行長Tim Archer周三在線上法說會表示，「在需求方面，整體環境仍然非常強勁，而供應相關的延遲還在繼續，可能會限制2022年晶圓製造設備投資的執行程度」。

汽車 製造商還沒能克服一年多來對其營運構成挑戰的晶片荒。電動車大廠特斯拉 本周表示，生產仍然受到關鍵零組件短缺和價格上漲的影響；福斯汽車已警告，晶片稀缺將繼續造成負面衝擊。本周稍早，豐田汽車因為半導體供應不足，削減今年產量目標約100,000輛。