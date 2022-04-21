Fed鷹影再現 風險資產壓力大

受聯準會Fed官員再度發表強力緊縮談話衝擊，美國公債市場19日籠罩賣壓，10年期公債殖利率 一度衝上2.93%的逾三年高點，10年期抗通膨債券（TIPS）殖利率更轉為正數，為疫情肆虐兩年多來首見，代表實質殖利率2020年3月來首次轉正，而這對股票 、公司債等風險資產將造成沉重壓力。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯表示，Fed可能在年底將利率升到2.25%-2.50%，若通膨居高不下，還可能進一步升息 。聖路易聯準銀行總裁博拉德也表示，在今年某一時點Fed可能一次升息3碼。

現在10年期公債的名目殖利率已逼近3%，是2018年12月以來最高，主因是交易員押注聯準會即將展開的一系列激進升息。駐雪梨野村證券利率策略師提塞赫斯特表示，名目殖利率走升動力主要來自實質殖利率上揚，其次才是高通膨預期。

對貨幣政策最為敏感的2年期公債殖利率，盤中竄升至2.61%，為2019年1月以來高點；30年期殖利率超過3%，也是2019年初以來首見。

經通膨調整後的10年期公債實質殖利率回升至零以上，來到0.0008%附近，為兩年多來首度轉正。彭博資訊分析這是個驚人的轉變，並將威脅到股票和信用這類風險資產。高價科技股首當其衝。

GAMA資產管理經理人戴梅洛表示，科技股所受影響最大，特別是獲利低、虧損的科技公司。台灣和南韓這兩個科技股吃重的股市，在亞洲地區看起來特別脆弱。

公債市場風向也在轉變，彭博資訊說，10年期美國公債實質殖利率處於負值已約兩年，為股市提供了關鍵的支撐；新加坡銀行固定收益研究主管史柏特指出，實質殖利率為負值時，公債報酬率肯定會是負的，投資人就會轉向信用和股票這類風險資產，但如今「在情勢逆轉後，市況就背道而馳。」

信用市場正在轉為空頭，高盛策略師在報告中說，一旦實質殖利率持續成為左右利率上揚的力量，而非真的預期經濟會成長，公司債將面臨強勁逆風。

此外，實質殖利率上揚也鞏固了美元做為世界準備貨幣的主導地位。過去一周，美元兌G10其他貨幣升值，兌日圓更是已經升至20年新高。