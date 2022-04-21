晶片荒 二手製造設備迎榮景

日經新聞報導，過去兩年來二手晶片製造設備價格飆漲，主因是需求強勁。（本報資料照片）

日經新聞報導，過去兩年來二手晶片 製造設備價格飆漲，主因是需求強勁，尤其是在今年晶片產能達全球五分之一的中國大陸市場。

美國對先進晶片設備實施出口限制，但舊設備幾乎不受管制。根據半導體產業團體SEMI，2021-2022年全球對8吋晶圓廠設備的投資 將達50億美元。中國大陸將占全球產能的21%，成為領先地區。

業界人士透露，用來將電路轉印到矽晶圓的二手光刻機，價格已上漲一倍。市場盛況反映對車用晶片和家電IC生產的高額投資，儘管這個領域不是最先進，但獲利仍豐。

二手晶片製造設備供應商SurplusGLOBAL Japan的高管表示，只要有設備準備出售，立即能找到買家。由於晶片持續短缺，製造商正擴大現有產能並新設生產線。

晶片製造設備供不應求，新設備交貨期已從一年拉長到約一年半，但二手設備約一個月左右就能取得。租賃公司和經紀商向先進晶片製造商購買不再使用的機器後，轉手賣給其他製造商。

一家晶片製造商表示，「我們當然喜歡新機，但為了應對激增的需求，購買二手設備能更快投產。」二手設備的價格由使用狀況和年限決定，但租賃業者Mitsubishi HC Capital的銷售代表說，「最誇張的情況下，有些設備價格漲到五倍高」。

8吋晶圓的二手設備尤其搶手，智慧手機 和類似裝置通常使用12吋晶圓切割出來的晶片，但是8吋晶圓仍可製造車用晶片和家電IC。

許多二手市場出售的8吋晶圓設備已是20多年前的產品，這些二手設備的價格有時也和新品一樣高。