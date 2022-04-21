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ASML訂單旺 上調銷售預測

編譯林奕榮／綜合報導

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）20日公布財報與財測，儘管獲利受晶片供應鏈危機和成本上升拖累，但預期市場的需求將持續上升，帶動該公司設備第2季供不應求。艾司摩爾也上調長期銷售預測。

艾司摩爾第1季淨利6.95億歐元（7.52億美元）， 每股盈餘1.73歐元，低於FactSet預測的7.2億歐元或1.75歐元，但上季銷售額為35億歐元（38億美元），稍優於市場預期。不過，艾司摩爾預測第2季銷售額將在51億至53億歐元之間，低於彭博訪調分析師預估的58.6億歐元。

這家總部在荷蘭的公司表示，客戶對該公司先進設備的需求持續上升，但晶片供應鏈問題揮之不去加上成本攀升，可能影響獲利，致使第2季財測不如預期。

財務長達森解釋，艾司摩爾今年第1季為加速出貨流程，略過在工廠進行測試項目，直接在客戶端進行最終測試和正式驗收。這項做法導致當季出貨的20億歐元銷售額未能納入財測；如今，第2季的銷售額預測，也面臨同樣的狀況，約8億歐元未能納入第2季指引。

此外，勞動力、零件、運費和能源價格上漲，也影響獲利；達森說：「如果要把這些影響量化，我認為對我們今年毛利率的衝擊是1%。」達森表示，零件供應短缺且需求極高，為確保獲取這些零件的服務費用節節攀升；此外，海運時程以及燃料價格的變動，使運輸成本激增，再加上亞洲與矽谷勞動市場的「強勁競爭」，讓通膨壓力走高。

儘管如此，達森表示，全球半導體供應依然短缺，客戶競相提升產能，因此艾司摩爾的訂單依然強勁；達森說：「我們正竭盡全力，應對所有公司都面臨的供應鏈問題。」

供應鏈 晶片 矽谷

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