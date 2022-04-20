電動車價飆 買氣不減

(歐新社)

儘管電池成本帶動電動車 售價飆升，今年來世界各地的電動車買氣卻依然不減，仍有大批消費者排隊等待購車。這也顛覆了汽車 業15年來的認知，以為 唯有在電池成本跌破特定門檻後，銷量才會激增。

路透報導，受供應鏈中斷、各國對俄羅斯金屬的制裁及投機炒作影響，鋰離子電池第1季平均成本從去年的每瓩小時（kWh）105美元猛增至160美元。

中國車廠上汽通用五菱的小型電動車款宏光Mini，是中國最暢銷電動車，其電池成本已猛增近1500美元，相當於電動車售價的30%。特斯拉 、上汽通用五菱等車廠已將增加的成本轉嫁給消費者，使電動車售價寫下二位數漲幅。

儘管如此，電動車買氣迄今幾乎未受影響。根據EV-volumes.com估計，今年第1季全球電動車銷量躍增近120%。

與此同時，大陸品牌蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車3月電動車銷量均突破新高，特斯拉第1季全球交車量逾31萬輛，也創下紀錄。

汽車業長期以來一直在等待電池成本跌破每瓩小時100美元的關卡，認為這個門檻是電動車價格能與燃油車相競爭的訊號。但分析師認為，隨著油價飆升和消費者需求偏好改變，這個門檻可能不再重要。