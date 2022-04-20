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IMF下修全球經濟成長至3.6%

編譯任中原／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）18日下修今年全球經濟成長預估0.8個百分點，降幅之大為新冠疫情爆發以來之最。台灣今年經濟成長率預測遭微幅下調0.1個百分點至3.2%，仍分別高於南韓的2.5%、香港的0.5%，只是低於新加坡的4%。

IMF在18日發布「世界經濟展望」（WEO）報告，調降2022年全球經濟預估成長率到3.6%，低於1月WEO更新報告預估的4.4%，2023年預估成長率也由3.8%下修到3.6%。IMF指出，今年全球貿易額將成長5%，成長率只有去年的一半。

各國展望中，歐元區今年成長展望的降幅最大，比1月的預測值下調1.1個百分點到2.8%；美國被溫和下修0.3個百分點至3.7%，主要是受聯準會（Fed）緊縮信用影響；中國大陸預估成長率則由4.8%降到4.4%，低於北京當局所訂的5.5%目標；印度也遭調降0.8個百分點至8.2%，但成長率仍居全球主要經濟體之冠。

台灣今年預估將成長3.2%，略低於去年10月報告預測的3.3%，明年預料將成長2.9%。台灣今年通膨率預估上調0.8個百分點至2.3%，明年略降至2.2%；IMF今年1月更新報告未納入台灣。

IMF預測，今年先進國家平均通膨率達5.7%，新興及開發中經濟體更達8.7%，2023年將分別回降到2.5%及6.5%；通膨預期失控的風險升高，將促使各國央行強力緊縮貨幣政策。

IMF新任首席經濟家古林查斯指出，俄烏戰爭很可能使最近經濟復甦的大部分好處，化為泡影。經濟展望也有高度不確定性，且多為不利因素，包括俄烏戰爭惡化、對俄羅斯的制裁再度升高、中國經濟進一步減緩，及出現更頑強的新冠變異病毒使疫情重新升溫、通膨長期居高不下促使各國央行加速升息等。

IMF上述預估，是假設這場戰爭將侷限在烏克蘭，以及歐洲不會比目前計畫更進一步降低對俄國能源的依賴。IMF提出更悲觀的預估，若各國在今年中擴大制裁俄國石油與天然氣，明年全球國內生產毛額（GDP）將比基本預估再降約2%，歐盟將再減約3%。

IMF也強調，由於先進國家將緊縮貨幣政策，使高負債的新興經濟體承受更大風險。

貨幣 疫情 央行

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