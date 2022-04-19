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肥料太貴危及亞洲稻米產量 估下季將少掉5億人口供量

編譯黃淑玲／綜合外電
越南普隆（Pu Luong）的稻田。 路透
越南普隆（Pu Luong）的稻田。 路透

肥料價格大漲令亞洲地區的稻農減少使用，危及稻米產量。全球有一半人口的主食是稻米，恐將引發全面性的食物危機。

彭博資訊報導，從印度越南到菲律賓，過去一年種稻增進生產所需的肥料，價格已經飆高兩倍到三倍。少用肥料的結果就是作物長不大，國際稻米研究所預測下季稻米產出會下降10%，也就是將會少了大約3,600萬噸的稻米，這樣的數量等於餵養5億人口的份量。

該研究所資深農業經濟學者Humnath Bhandari表示，這還是很保守的估計，如果俄烏戰爭再一直打下去，衝擊會更嚴重。

俄羅斯是每項重要糧食作物肥料的最大供應國，戰爭打亂與俄羅斯的肥料貿易。而戰事未爆發之前，肥料市場就已經因為生產問題開始在漲價。

彭博指出，稻農與種植小麥和玉米的農民相比，又更脆弱。小麥和玉米的價格已經飆高，但是米價卻因為之前的產量很多和現有庫存堆積，一直很弱。也就是稻農現在成本一直增加，但卻還沒能由稻米賺到更多錢。

亞洲國家為確保糧食安全，許多政府補貼肥料成本，現在因而財政負擔大增。例如印度，肥料大量仰賴進口，現在估計需要準備200億美元來補貼各種糧食作物的肥料，2月時補貼費用的預算只計劃撥140億美元。

危機也帶來轉機，國際稻米研究所表示，可藉此機會引導農民更有效率地使用肥料，改善亞洲地區常見的過度使用化學肥料問題，同時配合混合使用有機肥料來維持產量不致於減少太多，以顧及土壤健康。不過這些都屬於長期工夫，無法立即發揮效果。

俄羅斯 印度 越南

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