受惠俄烏戰 印尼上月貿易額新高

印尼 3月進出口額皆創新高，貿易順差擴大，因為俄烏戰爭引發全球大宗商品價格大漲，一方面提振印尼的鋼材、燃煤和棕櫚油出口，也導致印尼進口的石油 和天然氣價格變貴。而同為東南亞國家的馬來西亞和新加坡 ，3月出口也呈現大幅增長。

印尼統計局18日表示，3月出口比去年同期攀增44.36%至265億美元，優於彭博訪調所有分析師的預期，進口年比則躍增30.85%至219.7億美元，貿易順差也隨之擴大為45.3億美元，高於2月的38.3億美元和分析師預期的40.6億美元。

印尼統計局局長馬爾戈表示：「俄烏戰爭不但提振了我國出口，也增加我國的油氣進口。我國貿易所受影響將取決於這場衝突將維持多久。」

馬來西亞3月出口也創下歷來新高的1,316.4億馬元（310.8億美元），比去年同期擴大25.4%，為連續第八個月以雙位數增長，主因是電氣和電子產品及大宗商品加工品的外部需求暢旺。3月進口則年比增漲29.9%至1,049.3億馬元，貿易順差成長10.3%至267億馬元。

大馬國際貿易及工業部表示，棕櫚油、原油和液化天然氣是支撐3月出口的主要大宗商品，進口則主要受到化石燃料和石油、機械零件和設備，及家庭消費的加工食品和飲料帶動。

同日新加坡企業發展局則表示，3月非石油國內出口年比增幅為7.7%，優於經濟學家中位數預期的下滑2%，其中電子產品出口增加11.5%，非電子產品出口也增長6.8%。