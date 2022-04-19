我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

受惠俄烏戰 印尼上月貿易額新高

編譯易起宇／綜合報導

印尼3月進出口額皆創新高，貿易順差擴大，因為俄烏戰爭引發全球大宗商品價格大漲，一方面提振印尼的鋼材、燃煤和棕櫚油出口，也導致印尼進口的石油和天然氣價格變貴。而同為東南亞國家的馬來西亞和新加坡，3月出口也呈現大幅增長。

印尼統計局18日表示，3月出口比去年同期攀增44.36%至265億美元，優於彭博訪調所有分析師的預期，進口年比則躍增30.85%至219.7億美元，貿易順差也隨之擴大為45.3億美元，高於2月的38.3億美元和分析師預期的40.6億美元。

印尼統計局局長馬爾戈表示：「俄烏戰爭不但提振了我國出口，也增加我國的油氣進口。我國貿易所受影響將取決於這場衝突將維持多久。」

馬來西亞3月出口也創下歷來新高的1,316.4億馬元（310.8億美元），比去年同期擴大25.4%，為連續第八個月以雙位數增長，主因是電氣和電子產品及大宗商品加工品的外部需求暢旺。3月進口則年比增漲29.9%至1,049.3億馬元，貿易順差成長10.3%至267億馬元。

大馬國際貿易及工業部表示，棕櫚油、原油和液化天然氣是支撐3月出口的主要大宗商品，進口則主要受到化石燃料和石油、機械零件和設備，及家庭消費的加工食品和飲料帶動。

同日新加坡企業發展局則表示，3月非石油國內出口年比增幅為7.7%，優於經濟學家中位數預期的下滑2%，其中電子產品出口增加11.5%，非電子產品出口也增長6.8%。

印尼 石油 新加坡

上一則

晶片荒後…電動車業恐陷電池荒

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美銀列舉10項利多 認為能重振股市

美銀列舉10項利多 認為能重振股市
美戰略儲油罕見外銷 油輪由德州出發前往歐洲

美戰略儲油罕見外銷 油輪由德州出發前往歐洲
印尼調高採煤權利金 恐影響礦商投資意願

印尼調高採煤權利金 恐影響礦商投資意願
雙空夾擊 全球蛋價大飆漲

雙空夾擊 全球蛋價大飆漲

熱門新聞

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。（路透）

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

2022-04-16 16:36
美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17

網購雜貨精打細算 6家最優惠

2022-04-11 11:48
投資人評估最新的美國通膨數據，美股雖早盤反彈，但終場仍收跌。報告顯示上月物價再次大幅上漲。美聯社

通膨似乎見頂 股指連跌三日

2022-04-12 16:29
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）。（路透）

股神的老戰友 先辭媒體董座 再砍阿里巴巴半數持股

2022-04-11 19:25

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍