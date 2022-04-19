晶片荒後…電動車業恐陷電池荒

電動車 新創公司Rivian執行長史卡林吉（RJ Scaringe）示警，汽車 產業可能很快就會面臨電動車電池短缺的困境，而且恐怕是比當前晶片荒還大的挑戰。

華爾街日報報導，電動車業者正在瘋搶有限的原物料，像是對製造電池很重要的鈷、鋰、鎳。許多業者也在興建自家的電池廠，以生產更多電池驅動的電動車。

史卡林吉上周帶記者參觀旗下諾爾莫（Normal）工廠時說，對這個產業來說，要在這個十年內把電動車銷量從幾百萬輛提高至幾千萬輛，其中一個最大的阻礙是生產足夠的電池。從原物料的開採到加工，再到電池本身的製造，短缺情況將無所不在。

他還說：「簡言之，目前全球所有電池產量的總和，連我們10年內所需產量的10%都不到，也就是說，這個供應鏈 的90-95%都還不存在。」他強調，電池短缺的情況預計會比當前的晶片荒嚴重許多。

汽車業其他高階主管也日益擔憂電池供應鏈受到限制。通用汽車（GM）等部分企業已開始和礦商合作，以確保取得鈷和鋰等關鍵原物料，另有一些企業則將更多電池改為自家生產，藉此獲得更大的控制權。

史卡林吉表示，Rivian是透過多元化的戰略來確保電池供給，該公司也計劃和合作夥伴擬定共同投資的協議，藉此確保專用產能，並有意最終由自家開發和生產電池。他說：「我們的供應商不會只有一家。」