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空運急單開始排隊 運價看漲

記者黃淑惠／台北報導
業內人士透露，空運急單已經開始排隊，空運價格醞釀漲價；圖為澳門民航局展示機場進口貨物消毒流程。（中通社）
業內人士透露，空運急單已經開始排隊，空運價格醞釀漲價；圖為澳門民航局展示機場進口貨物消毒流程。（中通社）

根據中國上海市經信委公布最新企業復工復產指引，優先保障半導體、汽車製造等重點行業恢復生產，隨著各工廠開始復工，業內人士透露，空運急單已開始排隊，空運價格醞釀漲價，將有旺季可期。

特別的是，運價未漲，附加費已先行。航空貨運市場因近期油價攀高，自4月16日起，長、短程的貨均調漲國際燃油附加費，北美航線由每公斤加收的價格由36元漲到43元，漲幅近兩成；亞洲燃油附加費用由每公斤13元調漲15元，漲幅15%。

中國各地陸續規劃有序復工，各種零組件出口量需求增加。本周起，亞洲區域航空貨運市場急單湧現，進一步說，4月下旬亞洲到北美線，將再度出現「大搶艙、趕出貨」的情況，航空貨運可望再度「價量齊揚」。

航空貨運市場近期變動劇烈，4月初受到中國上海封城影響，周邊許多生產重鎮昆山、蘇州等也都受到波及，航空貨運市場一度需求減緩，導致空運市場價格走跌。

不過，航空業界認為，這樣的狀況反而會讓運價出現「皮球效應」，即皮球在過度壓抑後，會有更大的反彈力道，空運市場的這個反彈力道，應該在4月下旬至5月上旬就有望迎接出貨旺季。

上海市經信委16日公布最新企業復工復產指引，官方致力維護半導體、汽車製造等重點行業穩定生產；推估當地的物流供應鏈也會跟著順暢，現在各家業者已經開始趕工，來自亞洲地區的原料、半成品陸續增量，亞洲區間航空市場，本周訂單已開始湧現，搶艙的單子擁擠起來。4月下旬成品、半成品完成後陸續出貨，北美、歐洲線的需求也將跟著暴衝。

航空貨運業者表示，隨著上海復工刻不容緩，航空貨運需求將激增，預估臨時性包機市場將更加熱絡，包括高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨需求增加，對空運市場有相當的推升力道。

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