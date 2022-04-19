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美銀上季財報 優於預期

編譯簡國帆／綜合報導

由於消費者放款業務的強勁成長，抵銷了投銀部門業績下滑的衝擊，美國銀行（BofA）上季獲利優於預期，激勵股價18日早盤勁揚1.5%，也為摩根大通（小摩）、高盛、花旗及摩根史坦利（大摩）等華爾街六大銀行的上季財報，完成「四好兩壞」的總結。美銀18日公布，第1季淨利比一年前減少12%至71億美元，每股盈餘80美分，但優於市場預期的75美分；營收則微增2%至232億美元，也略高於分析師預估，其中消費者銀行部門上季營收成長9%至88億美元。美銀釋出3.62億美元的不良貸款準備金，對淨利有所貢獻。

美銀財務長柏斯威克（Alastair Borthwick）表示，雖然市場環境與震盪帶來挑戰，上季財報依然「強勁」，淨利息收入因為「強勁」的貸款與存款成長而增加，展望未來，利率上升預期所帶動的美債殖利率曲線走向，預料將對存款事業帶來助益。他也預期，今年的房貸成長將「趨緩但還不錯」。

美銀上季淨利息收入成長13%至116億美元，貸款組合規模比一年前擴增10%至9,931億美元，也高於分析師預估。美銀資產負債表組成對利率變動的敏感度，高於其他美國大銀行，預料也將受惠於聯準會（Fed）將積極升息的計畫。

但美銀釋出準備金的做法和小摩成鮮明對比，小摩上周提列9.02億美元準備金，理由是擔心經濟衰退的機率升高，可能導致貸款違約潮。

貸款 殖利率 營收

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