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停滯性通膨衝擊全球經濟

編譯季晶晶、洪啟原／綜合報導
停滯性通膨重創全球經濟，國際貨幣基金將下修全球經濟成長預測。（本報資料照片）
停滯性通膨重創全球經濟，國際貨幣基金將下修全球經濟成長預測。（本報資料照片）

隨著俄烏戰爭加劇、疫後復甦走緩，成長放緩和高通膨所構成的停滯性通膨將重創全球經濟，國際貨幣基金（IMF）本周將下修全球經濟成長預測。華爾街銀行高盛則預估，美國經濟未來兩年陷入衰退的機率約有35%。

根據最新的布魯金斯金融時報追蹤指數，不斷增加的物價壓力、持續下滑的生產成長，以及日益低落的信心，將拖累大多數國家。布魯金斯資深研究員普拉薩德（Eswar Prasad）說，決策者將面臨「嚴峻的困境」。他並指出，在通膨壓力激增、政策迴旋空間有限的情況下，今年可能充斥地緣政治重組、供應持續中斷，以及金融市場波動等風險。

普拉薩德說，全球三大經濟體各自面臨困境。美國3月通膨率飆升至40年高點的8.5%，聯準會（Fed）真有可能控制不住通膨，恐被迫更激進緊縮貨幣政策，增添2023年成長放緩的風險。

中國大陸的問題出自於堅持清零策略以遏抑激增的新冠確診病例，上海等地的防控措施威脅到消費者支出、投資和生產，而其最新的放鬆貨幣政策可能擴大金融穩定的長期風險。大陸今年成長想達成5.5%的目標，面臨嚴峻考驗。對歐洲來說，大多數國家受俄烏戰爭影響，努力想減少對俄羅斯進口能源的仰賴，信心水準已急劇下滑。

另據高盛預估，美國經濟未來兩年陷入衰退的機率約為35%。高盛經濟學家海濟斯在研究報告說，Fed的主要挑戰是縮小職缺數與求職人數的差距，並使薪資成長放慢至與Fed設定的2%通膨目標步調一致，辦法是藉緊縮金融條件來減少職缺，但又不能導致失業率急升。

要達成所謂的「軟著陸」也許很難，因為從歷史來看，美國職缺數和求職人數的差距大幅縮小，只發生在經濟衰時。海濟斯指出，自二戰以來在美國實施的14個緊縮循環中，有11個是實施後的兩年內陷入經濟衰退，當中只有八個可部分歸咎於Fed緊縮貨幣政策，而近幾次循環更常見到軟著陸或「最溫和的著陸」。他預估，美國經濟未來12個月陷入衰退的機率約為15%。

國際貨幣基金組織（IMF）預計本周將下調對大多數國家的成長預測，各國財長和央行總裁會在IMF和世銀春季會議上，討論如何應對黯淡前景的方針。他們必須研究出如何在高債負下，解決物價飆漲和升息的危險。

貨幣 高盛 華爾街

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