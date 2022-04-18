世銀調降全球經濟成長率預估 從4.1%大砍至3.2%

世界銀行（World Bank）18日將2022年全球經濟成長率預估值調降至3.2%。路透

世界銀行（World Bank）18日將2022年全球經濟成長率預估值調降近1個百分點，從1月預估的4.1%調降至3.2%，理由是俄羅斯 入侵烏克蘭 衝擊世界經濟。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，調降世界經濟成長率預估的最大單一因素，是預期歐洲和中亞地區經濟萎縮 4.1%，其他因素包括已開發經濟體消費者負擔的糧食與燃料成本增加。相較下，全球去年經濟成長率為5.7%。

造成上述情況的部分因素是西方國家對俄羅斯能源實施制裁，推高全球石油和天然氣價格。烏克蘭農產品出口供應中斷，也是引發物價上漲的因素。俄羅斯封鎖烏克蘭主要的黑海港口，使得運載穀物和其他產品的船隻要通過連結烏克蘭與世界其他地區海運要道時變得極其危險。

馬爾帕斯表示，由於多項危機，世銀正準備持續的危機因應對策，「接下來數周，我預期董事會將討論一項新的為期15個月危機因應方案，總額約1,700億美元，期間從2022年4月至2023年6月」。

世銀本月稍早預估烏克蘭今年國內生產毛額（GDP）銳減45.1%，主要是受戰事影響；俄羅斯經濟預料也會大受衝擊，國際經濟制裁將導致俄國今年GDP減少11.2%。

世銀上月宣布為烏克蘭提供30億美元融資方案，預期數月內就會核准與動用。

馬爾帕斯另表示，他預期中低收入 國家的債務危機今年會惡化，「一些國家正面臨嚴重財務壓力，60%低收入國家已經處在債務困境，或是面臨高度風險」。他呼籲20國集團（G20）的債務處理共同架構重組陷入違約風險國家的債務。