戰爭和滯脹威脅經濟 IMF本周料將下修全球成長預測

成長放緩和高通膨的雙重危險今年料將重創全球經濟。路透

金融報報報導，隨著俄烏戰爭加劇疫後復甦走緩，成長放緩和高通膨（或滯脹）的雙重危險今年將重創全球經濟。

根據最新的布魯金斯金融時報追蹤指數 ，不斷增加的價格壓力、持續下滑的產生擴張和日益低落的信心，都將對大多數國家造成拖累。

布魯金斯資深研究員Eswar Prasad說，決策者將陷入「艱難處境」。

國際貨幣 基金組織（IMF）預計本周將下調對大多數國家的成長預測，各國財長和央行總裁會在IMF和世銀春季會議上，討論如何應對黯淡前景的方針。他們必須研究出如何在高債負下，解決物價飆漲和升息的危險。

根據Prasad，2022年面臨「地緣政治重組、供應持續中斷和金融市場波動」的風險。

布魯金斯金融時報的全球經濟復甦追蹤指數將全球經濟和個別國家的實際活動、金融市場和信心水準，與其歷史平均進行比較，得知本期數據比正常情況好或差多少。

該綜合指數顯示，自2021年末以來，已開發經濟體和新興經濟體的成長動能明顯降低，信心水準從峰值下滑，金融市場表現最近也重挫。

Prasad指全球三大經濟體各面臨困境。

雖然美國的支出保持強勁、勞動市場回到疫前狀況，但聯準會的物價穩定任務因通膨而遭遇困難。3月CPI激增至40年高點的8.5%。Prasad說：「美國聯準真有可能控制不住通膨，恐被迫比先前暗示的更激進地收緊貨幣政策，增加2023年成長明顯放緩的風險。」

中國的問題源自Omicron新冠變種病毒 確診病例激增後，還想堅持清零策略。上海等地的防控措施威脅到消費者支出、投資和生產，而再次放鬆貨幣政策會擴大金融穩定的長期風險。大陸訂周一公布第1季GDP，預料數據將表明，今年成長想達成5.5%的目標，面臨嚴峻考驗。

對歐洲來說，大多數國家受俄烏戰爭影響，努力想減少對俄羅斯進口能源的仰賴，信心水準已急劇下滑。

Prasad說，沒有簡單的政策解決方案，行動意願似乎也很缺乏。他表示：「要使全球經濟保持在合理的成長軑道上，須採取協調一致的行動來解決根本問題，包括限制疫情造成破壞的措拖，緩和地緣政治緊張局勢的步驟，以及針對性舉措，像是基設支出以提振長期生產力，而不僅僅是鞏固短期需求。」