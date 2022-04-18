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日央行總裁指日圓貶太快 匯價反轉 但市場押注持續走軟

編譯季晶晶／綜合外電
日本央行總裁黑田東彥18日在議會答詢時說，日圓近期跌得很快，加劇對經濟的負面影響，此番言論引發日圓走強。路透
日本央行總裁黑田東彥18日在議會答詢時說，日圓近期跌得很快，加劇對經濟的負面影響，此番言論引發日圓走強。路透

日本央行總裁黑田東彥周一（18日）在議會答詢時表示，日圓近期貶得很快，正加劇對經濟的負面影響。這番言論引發日圓走強，一度扭轉連11天的跌勢。

黑田指出，「近期日圓變動非常迅速。日圓顯著疲軟或貶太快，加劇負面影響」。這比他先前說日圓「略有疲軟」的措辭有所升級。

儘管如此，黑田東彥仍認為日圓疲軟有利於整體經濟。他說，鑑於經濟的整體狀況，央行繼續實施貨幣刺激措施仍然合適。

日圓兌美元匯率應聲由126.79轉強到126.25，扭轉多達0.3%的跌幅至小幅走高。但稍後行情回檔到126.49日圓兌1美元，較上周五貶值0.02%。

日本的大型投資人似將押注日圓會繼續走軟──市場共識是日圓未來幾個月內恐續貶到130──並在今年剩餘時間增加購買美國公債。東京的基金經理人說，壽險公司在內的保守買家，有助日本在近幾個月大量拋售後重返美國公債的最大外國持有者地位。雖然日本政府債券的殖利率攀升到六年來高點，但美日貨幣政策出現分歧，美國公債提供的溢價幅度愈來愈大。

部分人士認為，隨著美國聯準會升息，這種背離會使處於20年低點的日圓持續承壓。美元計價資產對日本投資人深具吸引力。

三菱日聯資產管理公司執行首席基金經理Tatsuya Higuchi說：「目前，承擔匯率風險是在原已豐厚的殖利率上產生報酬的最可靠方式。」

光是日本壽險公司就擁有逾3兆美元的總資產，買或賣都足以影響公債殖利率走向，他們預定本月發表的年度投資計畫因此被密切關注。與其他美國公債持有人一樣，他們今年大受衝擊，彭博一項美債指數下跌大約8%，有望創下至少1974年以來的最大跌幅。

但美國公債殖利率上升可能已達對日本投資人具吸引力的水準。由於市場預期聯準會會大幅升息，10年期公債殖利率本月攀升到逾2.8%，而日本央行進行無限量購債操作，防範同年限債券殖利率升破0.25%。

殖利率 日本 投資

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