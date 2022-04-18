鬆綁 韓日企業迎向疫後新生活

在南韓與日本最新一波新冠疫情高峰已過、當局陸續解除防疫限制後，兩國企業也準備迎向「疫後正常新生活」。（路透）

在南韓 與日本 最新一波新冠疫情 高峰已過、當局陸續解除防疫限制後，兩國企業也準備迎向「疫後正常新生活」，韓企鬆綁遠距上班、社交距離及商務旅行規範，日企則打算增聘人手，看好經濟的疫後復甦將能帶動業績成長，航空業者和旅行社也準備爭搶海外旅遊商機。

南韓18日起將解除社交集會和企業營運限制，取消實施兩年多的防疫限制措施，只維持口罩強制令，5月底將取消確診者的隔離措施，因為政府判定，Omicron新冠變種病毒疫情已經進入可控階段。

南韓17日新增的新冠病毒確診病例降至約9.3萬例，為九周以來的周日公布確診數首度少於10萬例。

南韓大財團也鬆綁室內社交距離規定。浦項鋼鐵（POSCO）本月稍早解除首爾辦公室的遠距上班政策，仍維持部分預防措施，包括實施彈性工時和「智慧辦公室」制度，讓員工可在離家最近的分公司上班，以免辦公室太擠。

現代汽車和起亞汽車已放寬國內商旅、員工訓練和開會規定，也不再強制要求出差員工須接種疫苗，但仍維持遠距上班的員工比率在50%以上。

三星電子也已全面批准國內外的商務旅行，並恢復運作通勤巴士和企業用直升機，但仍限制聚餐人數上限為十人，集會人數則少於300人。

在當局放寬隔離規範後，大韓航空已重啟洛杉磯、溫哥華、巴黎、倫敦等16條國際航線，韓亞航空也增加飛往洛杉磯、法蘭克福及倫敦等地的國際航班，並且睽違25個月重啟夏威夷航線。濟州航空等聯行業者也擴增國際航班。

在日本，共同社17日的調查顯示，42%企業計畫在明年4月起的新年度，雇用更多應屆大學畢業生，比一年前調查躍增25個百分點，且有意增聘社會新鮮人的企業，三年來首度多於想減少招募的企業。

航空和觀光等在疫情期間受重創的產業，展現的增聘人手意向強烈，例如全日空（ANA）和以及帝國飯店。

金融和能源業的某些企業則想減少雇用應屆畢業生，但計畫增加轉職錄取名額，並透過數位化改善事業效率。

隨著日本將迎來5月黃金周假期，旅行社和航空業者也開放預定海外旅遊的行程與航班，特別是廣受歡迎的夏威夷。

日本16日新增確診病例為47,598例，比一周前減少約5,100人，政府的防疫顧問尾身茂表示，由於Omicron病毒造成的症狀沒有之前變異株嚴重，不再需要「全面」停止社會活動。

尾身茂說，日本的新冠疫情局勢已進入新階段，不再有必要採取關閉學校或百貨公司等2020年4月所採用的措施；當時日本首度宣布新冠疫情為公衛緊急狀態。這也象徵他對防範新冠疫情的立場出現重大轉變。