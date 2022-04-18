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雙空夾擊 全球蛋價大飆漲

編譯陳律安／綜合報導
美國和法國爆發嚴重禽流感疫情，再加上俄烏戰爭正擾亂烏克蘭雞蛋出口，推升全球蛋價。（路透）
美國和法國爆發嚴重禽流感疫情，再加上俄烏戰爭正擾亂烏克蘭雞蛋出口，推升全球蛋價。（路透）

美國和法國爆發好幾波嚴重的禽流感疫情，致使全球雞蛋供應吃緊，再加上俄烏戰爭正擾亂烏克蘭雞蛋出口至歐洲和中東，推升全球蛋價。生產商預期，由於受禽流感影響的農場要花好幾個月才能恢復營運，蛋價短期內將居高不下。

市場研究機構Urner Barry的數據顯示，美國中西部大顆雞蛋的批發價，在3月漲破每打3美元，為歷來第二高，且比去年同期暴漲近200%。這個價格雖低於新冠疫情爆發初期的3.09美元，但全蛋液等雞蛋產品的價格已飆上歷史高點。

在法國，農業食品部官員表示，帶殼雞蛋的批發價已比去年飆漲69%，因此含蛋食品價格可能也會跟著上漲。

目前美國禽流感疫情已蔓延超過30州，全美最大產蛋州愛阿華州已撲殺上千萬隻蛋雞，賓州和猶他州也出現新的禽流感病例。路透根據美國聯邦與州政府的數據進行計算後發現，今年來全美商業農場已因禽流感而撲殺逾1900萬隻蛋雞，占蛋雞總數約6%，為2015年來最嚴重的禽流感疫情。

歐盟最大雞蛋生產國法國也已撲殺約8%的蛋雞，禽流感疫情為史上最嚴重。生產商表示，受禽流感衝擊的農場要好幾個月後才能恢復運作，蛋價預料將居高不下，並且衝擊蛋粉和蛋液等食品加工業者。

除了禽流感，俄烏戰爭也打亂中東雞蛋買家的供應鏈。烏克蘭國家統計局數據顯示，烏國去年生產141億顆雞蛋。法國雞蛋產業團體CNPO的數據更顯示，烏國2020年生產162億顆雞蛋。

近年來，烏克蘭已超越美國，成為歐盟主要的雞蛋供應國，占歐盟進口雞蛋比重約50%。雞蛋供應商本已苦於缺工及能源、飼料穀物價格上漲，如今又面臨禽流感和俄烏戰爭的兩大挑戰，而正飽受麵粉等貨品成本增加衝擊的烘焙業者和食品商來說，獲利將受到蛋價上漲的進一步侵蝕。聯合國全球糧價指數3月漲升至歷史新高。

法國蛋農指出，食品製造商可能降低部分加工產品的產量，或調整配方以因應高蛋價。美國威州的烘焙坊也正在考慮漲價、或是讓產品尺寸「縮水」。

雞蛋 流感 疫情

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