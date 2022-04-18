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擠下中國 美躍瑞士表最大買家

編譯洪啟原／綜合報導
瑞士表。（路透）
瑞士表。（路透）

美國消費者對瑞士表的支出額超越中國，是經過十多年後，再度成為瑞士表的最大買家，因為愈來愈多人把瑞士表視為投資工具，而非只是炫富玩具。

在新冠疫情期間，美國各類收藏品的價值齊揚，從職棒球員卡到復古式電玩遊戲機，轉售的價格水漲船高，主要因民眾居家時間拉長、花錢管道變少，導致珍稀物品被視為投資項目，同時催生出交易熱絡的二手市場。這樣的熱潮也拉抬瑞士名表產業，推升價格續漲。

賣手表近30年的波士頓高級鐘表店老闆甘傑（Albert Ganjei）表示：「手表已變成一種投資標的。」

有些市場難得一遇的手表，動輒要價幾百萬美元，例如百達翡麗（Patek Philippe）一只表以650萬美元賣出，其他收藏品也正迅速增值。但也有許多手表收藏品的價值在過去幾年不斷縮水，受維修成本拖累。

瑞士去年對美手表出口激增55%至逾30億美元。美國也取代中國，躍居瑞士表最大買家。此時其他市場正面臨許多變數，例如俄羅斯入侵烏克蘭傷害歐洲的消費信心，而中國正設法抑制新一波疫情。對許多瑞士表大廠而言，美國多年來一直是難以捉摸的市場，除了業者得面對瑞士本國品牌勞力士（Rolex）在美國市占達三分之一的競爭局面外，也有人認為，美國的富裕消費者寧願砸錢購買豪宅、遊艇及汽車。此外，一種說法是認為美國富人對精品表的鑑賞能力，不如歐、亞消費者。

但這些觀點近年來被推翻，美國正吹起瑞士表「淘金熱」，有些品牌更在美國投入更多資源。現在，有許多理由看好美國的精品表市場將持續成長。

LuxeConsult品牌顧問穆勒表示，以美國精品業為例，消費者對手表的支出占比仍低於其他主要市場。瑞士鐘表集團Swatch執行長海耶克認為，美國市場具有龐大潛力，該公司在美國的銷售額僅相當於亞洲營收額的三分之一，但過去兩年已大增一倍。海耶克說，另一個看好的因素是，約七成的美國消費者實際上不懂機械表，「我們在美國給消費者的資訊和訓練愈多，就愈有銷售潛力」。

投資 疫情 營收

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