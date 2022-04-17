今年國際油價料將站穩百美元 因OPEC大量增產機率低

石油輸出國組織（OPEC）。 美聯社

巴隆金融周刊（Barron's）報導，美國西德州油價 跌到負數雖已過了兩年，且一個月前油價還一度達到每桶130美元，但石油 生產國迄今對當時的慘狀仍餘悸猶存，因此不願也不敢輕易大量增產。分析師 普遍預測，今年國際油價將站穩在100美元以上。

市場專家指出，之前油價崩跌是因為爆發疫情，導致需求重挫；而現在油價上漲，目分是因為俄羅斯入侵烏克蘭，導致供給受到干擾。這兩項嚴重影響需求與供給的因素，完全出乎市場預期。

現在由於疫後經濟快速復甦，造成需求震撼，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）空前團結，只同意逐步增產，因而使需求回升速度超過供給增加，導致全球供給在去年中之後出現短缺，帶動油價上漲；今年更因為俄─烏戰爭，使短缺更加嚴重。

分析師指出，糧價高漲，加上對俄羅斯的制裁，使OPEC+的增產壓力更重，但OPEC+目前根本沒有能力大量增產。

先進國家已經陸續釋出戰略儲油，未來六個月將共釋出2.4億桶，預料將能抑制油價漲勢。但如果俄烏戰事拖長，且庫存迅速消耗，可能使今年內油價進一步上漲。

過去兩年來油價劇烈動盪，已使產油國擔心噩夢重演。分析師指出，生產者與貿易商都小心翼翼，以避免下跌風險，這種情況將延續一段時間，直到生產者相信需求將長期居高時才可能大量增產。再者，由於世界許多地區的油藏都缺乏商業開採價值，因此增產潛力有限。

分析家預測，只要俄烏戰爭未止，今年西德州油價仍將在100美元以上，不過下跌風險仍然存在；今年的頂峰可能已經過去，但基於油市及全球經濟充滿不確定，因此仍可能出現噴出行情。