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封城衝擊 上海運價指數連13跌

記者黃淑惠／綜合報導
中國封城停工效應對貨櫃輪市場供需造成衝擊；圖為遼寧省大連市大窑灣碼頭。 （中新社）
中國封城停工效應對貨櫃輪市場供需造成衝擊；圖為遼寧省大連市大窑灣碼頭。 （中新社）

中國許多地區封城，停工效應對貨櫃輪市場供需造成衝擊，最新一周上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連13周下跌，然指數跌幅比預期小，指數來到4,228.65點，周跌幅0.82%；其中遠東到美東漲幅0.64%，連兩周上漲，美西止跌開平盤，歐洲線跌幅縮小到1.15%。

國內航運業者表示，雖然SCFI連13周下跌，但受惠歐洲線跌幅收斂，本周跌幅縮小到1%內。美國市場貨量很滿，上海封城後，近期中國地區出貨量減少，不少原本排定時間的貨延後出貨，反讓許多地區沒辦法排上船期的可以搶出貨，近期貨櫃運價略降，北美線立即有不少貨主搶著出貨，顯示市場需求很強勁。

依最新一周報價，遠東到美東線每40呎櫃運價10,649美元，漲幅0.64%；遠東到美西線每40呎櫃運價7,860美元，開出平盤。

遠東到歐洲線持續受到俄烏戰爭衝擊，不過看來衝擊開始降低，歐洲線跌幅縮小，本周每20呎櫃運價6,086美元，跌71美元、跌幅1.15%；遠東到地中海線每20呎櫃運價6,738美元，跌幅縮小為0.52%。

至於近洋線，遠東到日本關西、遠東到日本關東每20呎櫃運費分別較前一周上漲7美元及6美元；遠東到東南亞較前一周下跌19美元，遠東到韓國運費與前一周持平。

法人分析，貨櫃三雄第1季營收都創下新高，長榮第1季營收1708.16億元，年增89.9%；陽明第1季1067.04億元，年增71.3%；萬海第1季營收805.02億元，年增108.4%。儘管第1季獲利尚未出爐，不過可預期貨櫃三雄第1季獲利都將交出漂亮成績單。

營收 指數 封城

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