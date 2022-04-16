上海封城 特斯拉減產4萬輛

特斯拉上海廠。（路透）

全球供應鏈晶片和零組件缺貨瓶頸影響不了特斯拉 （Tesla），不過，這家電動製造商在中國可真的碰到麻煩了。

由於上海因新冠肺炎疫情實施防疫封鎖，特斯拉上海廠已停工近三周，按每天2100輛的日產量，自3月28日產線停擺以來已喪失近3萬9900輛的產能。

何時能夠復工 ，迄今看來遙遙無期。人口2500萬的上海都會區新增病例幾乎每天創新高，人員行動受到管制，食物和製造業供應鏈也受打岔。

JL Warren Capital創辦人李俊恒說：「我們的基本假設是5月第一周復工。」按這樣局面的發展，她估計短少的產量為84,000輛。

李俊恒提醒，如果周邊城市也封鎖，影響汽車 零件的供應，損失的生產還會更多。因此，上海廠可能會分階段復工，因為復工進度視特斯拉所能取得的零組件供應而定。

特斯拉去年第4季總共生產30.5萬輛的標準，少了40000輛相當於約占產能的13%。特斯拉上海廠生產Model 3和 Model Y，供內銷也供外銷。

此外，根據中國汽車工業協會，電動車大廠特斯拉（Tesla）的上海工廠3月僅出口60輛電動車，創下歷史新低紀錄，主因是強勁的國內需求消化掉大部分的產出。

中國汽車工業協會的數據顯示，中國3月廣義小客車的銷量比一年前減少10.9%，降到161萬輛，但較2月增加25.3%，新能源車的出貨則較去年同期躍增137.6%，到445,000輛。