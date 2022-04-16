我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對烏戰事不如預期迅速 俄官媒：這已是第三次世界大戰

英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

日圓貶至20年低點 歐元2年最低

財經新聞組／綜合報導

多位美國聯準會（Fed）官員的鷹派言論，加強市場對美國加快政策緊縮步調的預期，日圓兌美元匯率15日貶至20年來低點。分析師更預期，日圓可能在年底前貶至130日圓，原因還包括原油等商品價格上漲，正使日本經常帳順差萎縮。但歐元兌美元周四觸及兩年來最低，歐洲央行總裁拉加德的發言視為並不急於升息的跡象，這與聯準會（Fed）急進緊縮貨幣政策形成鮮明對比。

日圓兌美元15日盤中貶值0.64%，報126.68美元，觸及2002年5月來低點；日圓本周對美元貶值1.72%，即將連六周周線收黑。

立場原屬鴿派的紐約聯準銀行總裁威廉斯14日說，Fed在5月升息2碼是「很合理的選項」，顯示即使是較謹慎的決策官員，也支持加速收緊貨幣政策。

日本財相鈴木俊一表示，政府密切關注日圓變動和對經濟的影響。但高盛分析師表示，儘管日本官員一再口頭干預，美元兌日圓匯率卻持續隨著美國公債殖利率走高，因此，日本政府直接外匯干預的機率正在升高，若日圓貶至127-130日圓區間，直接干預可能性更高。

分析師普遍預測日圓繼續走貶，瑞穗證券首席經濟學家小林俊介表示，「1美元兌130日圓已近在眼前」。

此外，歐元兌美元一度觸及2020年4月以來最低的1.0758美元，尾盤貶值0.6%，報1.0823美元。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至 100.321。

拉加德表示，何時開始升息還沒有明確的時間表，並稱可能在結束刺激計劃幾周甚至幾個月之後。

拉加德補充說：「等時候到了，我們會處理利率問題。」

據了解，歐洲央行周四（14日）在結束會議時即表示，在撤回對支持措施將採取謹慎態度，但並未設定硬性時間表。該央行確認本季購債計畫，然後在第3季的某個時候結束購債。

日本 央行 升息

上一則

上海封城 特斯拉減產4萬輛

下一則

封城衝擊 上海運價指數連13跌

延伸閱讀

紐約Fed行長：升息50基點是「合理選項」

紐約Fed行長：升息50基點是「合理選項」
抗通膨 歐亞央行鷹聲四起

抗通膨 歐亞央行鷹聲四起
ECB會議在即 總裁拉加德確診新冠肺炎

ECB會議在即 總裁拉加德確診新冠肺炎
截肢囚遭獄警逼跳進牢房 脫光關押 獲賠50萬元

截肢囚遭獄警逼跳進牢房 脫光關押 獲賠50萬元

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49

超人氣

更多 >
影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

影／詭異…拜登演講結束後與空氣握手 健康再掀熱議

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元
華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取

華郵專欄：通膨高漲之際 民眾應重新思考退稅領取