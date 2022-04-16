日圓貶至20年低點 歐元2年最低

多位美國聯準會（Fed）官員的鷹派言論，加強市場對美國加快政策緊縮步調的預期，日圓兌美元匯率15日貶至20年來低點。分析師更預期，日圓可能在年底前貶至130日圓，原因還包括原油等商品價格上漲，正使日本 經常帳順差萎縮。但歐元兌美元周四觸及兩年來最低，歐洲央行 總裁拉加德的發言視為並不急於升息 的跡象，這與聯準會（Fed）急進緊縮貨幣政策形成鮮明對比。

日圓兌美元15日盤中貶值0.64%，報126.68美元，觸及2002年5月來低點；日圓本周對美元貶值1.72%，即將連六周周線收黑。

立場原屬鴿派的紐約聯準銀行總裁威廉斯14日說，Fed在5月升息2碼是「很合理的選項」，顯示即使是較謹慎的決策官員，也支持加速收緊貨幣政策。

日本財相鈴木俊一表示，政府密切關注日圓變動和對經濟的影響。但高盛分析師表示，儘管日本官員一再口頭干預，美元兌日圓匯率卻持續隨著美國公債殖利率走高，因此，日本政府直接外匯干預的機率正在升高，若日圓貶至127-130日圓區間，直接干預可能性更高。

分析師普遍預測日圓繼續走貶，瑞穗證券首席經濟學家小林俊介表示，「1美元兌130日圓已近在眼前」。

此外，歐元兌美元一度觸及2020年4月以來最低的1.0758美元，尾盤貶值0.6%，報1.0823美元。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至 100.321。

拉加德表示，何時開始升息還沒有明確的時間表，並稱可能在結束刺激計劃幾周甚至幾個月之後。

拉加德補充說：「等時候到了，我們會處理利率問題。」

據了解，歐洲央行周四（14日）在結束會議時即表示，在撤回對支持措施將採取謹慎態度，但並未設定硬性時間表。該央行確認本季購債計畫，然後在第3季的某個時候結束購債。