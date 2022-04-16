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蘋果新Mac測試M2晶片

編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果紐約曼哈頓第五大道門市裡展售的Mac Studio電腦。（路透）
蘋果紐約曼哈頓第五大道門市裡展售的Mac Studio電腦。（路透）

知情人士透露，蘋果公司已開始在內部廣泛測試多款裝配下一代M2晶片的Mac電腦，包括MacBook Air、Mac mini以及MacBook Pro，也開始測試將更多高階款的M1晶片應用於其他產品，這是開發過程的關鍵階段，暗示搭載這些晶片的新裝置有望在未來幾個月發表。

蘋果M系列處理器由台積電獨家代工，蘋果也是台積電先進製程的主要客戶。

彭博資訊報導，開發者紀錄文件顯示，蘋果至少在九台新款Mac電腦，測試四種M2架構的晶片，例如搭載M2晶片的MacBook Air（代碼J413），將具備8核心中央處理器（CPU）、以及10核心的繪圖處理器（GPU），GPU核心比目前MacBook Air的8核心增加。

蘋果也在測試裝配M2晶片的Mac mini（代碼J473），規格將和MacBook Air相同，但也可能會有搭載M2 Pro的機種（代碼J474）。另一款正在測試的裝置為搭載M2晶片的入門款MacBook Pro（代碼J493），規格也與MacBook Air相同。

蘋果測試分別安裝M2 Pro晶片與「M2 Max」晶片的14吋MacBook Pro（代碼J493）；「M2 Max」晶片有12核心CPU、38核心GPU，規格比目前機型的10核心CPU、32核心GDU提升。

蘋果同時也測試分別安裝M2 Pro晶片和M2 Max晶片的16吋MacBook Pro（代碼J416），安裝M2 Pro晶片版本的規格將和14吋MacBook Pro相同。

蘋果同時試著把高階M1晶片應用於其他產品，包括安裝「M1 Ultra」晶片的Mac Pro（代碼J180）、裝有M1 Pro晶片的Mac mini（代碼J374）、及搭載M1 Max晶片的Mac mini。

彭博指出，蘋果雖在測試新機型，但不保證所有機種最後都會上市。新的MacBook Air、入門款MacBook Pro及Mac mini預料最快今年就會問世，蘋果也預料將在今年中推出至少兩款Mac電腦。

晶片 蘋果 台積電

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