蘋果新Mac測試M2晶片

蘋果紐約曼哈頓第五大道門市裡展售的Mac Studio電腦。（路透）

知情人士透露，蘋果 公司已開始在內部廣泛測試多款裝配下一代M2晶片 的Mac電腦，包括MacBook Air、Mac mini以及MacBook Pro，也開始測試將更多高階款的M1晶片應用於其他產品，這是開發過程的關鍵階段，暗示搭載這些晶片的新裝置有望在未來幾個月發表。

蘋果M系列處理器由台積電 獨家代工，蘋果也是台積電先進製程的主要客戶。

彭博資訊報導，開發者紀錄文件顯示，蘋果至少在九台新款Mac電腦，測試四種M2架構的晶片，例如搭載M2晶片的MacBook Air（代碼J413），將具備8核心中央處理器（CPU）、以及10核心的繪圖處理器（GPU），GPU核心比目前MacBook Air的8核心增加。

蘋果也在測試裝配M2晶片的Mac mini（代碼J473），規格將和MacBook Air相同，但也可能會有搭載M2 Pro的機種（代碼J474）。另一款正在測試的裝置為搭載M2晶片的入門款MacBook Pro（代碼J493），規格也與MacBook Air相同。

蘋果測試分別安裝M2 Pro晶片與「M2 Max」晶片的14吋MacBook Pro（代碼J493）；「M2 Max」晶片有12核心CPU、38核心GPU，規格比目前機型的10核心CPU、32核心GDU提升。

蘋果同時也測試分別安裝M2 Pro晶片和M2 Max晶片的16吋MacBook Pro（代碼J416），安裝M2 Pro晶片版本的規格將和14吋MacBook Pro相同。

蘋果同時試著把高階M1晶片應用於其他產品，包括安裝「M1 Ultra」晶片的Mac Pro（代碼J180）、裝有M1 Pro晶片的Mac mini（代碼J374）、及搭載M1 Max晶片的Mac mini。

彭博指出，蘋果雖在測試新機型，但不保證所有機種最後都會上市。新的MacBook Air、入門款MacBook Pro及Mac mini預料最快今年就會問世，蘋果也預料將在今年中推出至少兩款Mac電腦。